Политика
REGNUMАваков распорядился закрыть все игорные заведения на Украине
Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты. Об этом 20 декабря заявил в ходе селекторного совещания глава украинского МВД Арсен Аваков, его слова приводит Департамент коммуникации МВД Украины.
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Политика
Переговорщики от России и Украины согласовали транзит газа
Россия, Украина и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения по газу, сообщил РИА «Новости» вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Футбол
Эрлинг Холанд прибыл в Манчестер для переговоров
Форвард австрийского клуба Эрлинг Холанд прилетел в Манчестер вместе со своим отцом, который напрямую решает контрактные вопросы сына.
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору красной икры
Происшествия
В ФСБ опровергли данные о трёх стрелявших в центре Москвы
В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что открывший стрельбу на Лубянке в Москве действовал один, опровергнув информацию некоторых СМИ о трёх нападавших.
Космос
В Boeing сообщили о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner
Американская компания Boeing сообщила о нештатном выведении на орбиту корабля Starliner, однако контроль над ним не потерян.
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Шоу-бизнес
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви
Давид Манукян публично признался Ольге Бузовой в любви Примечательно, что в тот период шло активное промо к шоу "План Б", по условиям которого Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов искали друг другу спутников жизни, а если ни один из кандидатов их не устроит, то давние "друзья на грани" должны были объявить себя парой.
Политика
Эксперты оценили идею возможного изменения срока полномочий президента
В четверг в ходе большой пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос РИА Новости, заявил, что в Конституции России о президентских сроках можно отменить оговорку "подряд".
Политика
Путин заявил, что его удивила резолюция ЕП об исторической памяти
Президент России Владимир Путин заявил, что его удивила и несколько задела недавняя резолюция Европейского парламента "о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы".
Кино
На Netflix вышел первый сезон сериала «Ведьмак»
Первый сезон сериала «Ведьма» вышел на стриминговом сервисе Netflix. Он доступен на сайте сервиса с 20 декабря.
Технологии
Ночной режим в смартфонах оказался вреден для сна
Удалось узнать, что оттенок именно желтого цвета, на который настраиваются дисплеи современных телефонов при ночном режиме, может негативно влиять в целом на здоровье.
Хоккей
Определились тренеры команд на Матче звезд КХЛ
Стали известны тренеры команда на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.
Финансы
Курс евро опустился ниже 69 рублей впервые с марта 2018 года
В ходе торгов на Московской бирже курс евро впервые с 1 марта 2018 г. опустился ниже отметки 69 руб. По состоянию на 14.00 мск евро потерял 47 коп. по отношению к закрытию четверга и стоил 68,94 руб. К этому же времени доллар снизился до 62,09 руб. Он потерял 31 коп. по отношению к закрытию четверга.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Футбол
«Арсенал» объявил о назначении Артеты на пост главного тренера
Бывший футболист лондонского «Арсенала» Микель Артета назначен главным тренером команды.
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки поступления ПАК ДА на вооружение ВКС
Напомним, ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации) создаётся КБ «Туполев» и постепенно заменит дальние и стратегические бомбардировщики и ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.
Наука
Найден самый древний на планете ископаемый лес
В США найдены остатки леса, которые на пять миллионов лет старше самого древнего из известных ранее.
Политика
Bild назвал войной заявления Меркель о санкциях США
Санкции против компаний, участвующих в прокладке газопровода "Северный поток - 2", могут вступить в силу 20 декабря, если их подпишет президент США Дональд Трамп.
Общество
Душевный разговор с Дмитрием Губерниевым: за что он ценит Баскова, почему не выносит Сталина и как подсел на хеви-метал
Новый разговор – о главных неспортивных увлечениях Губерниева: музыке, театре и исторических книгах. 🎸Музыкальная часть: метал на кассетнике, концерты в Тушино и Осло, отношения с Киркоровым Первый магнитофон у меня появился только в 1986-м – мне еще не было 12 лет.
Общество
Роскомнадзору предложили провести перепись сим-карт
Роскомнадзор должен провести перепись сотовых абонентов и создать единую базу сим-карт, считает зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, пишет РБК.
Кино
Джеймс Кэмерон предсказал победу «Аватара» над «Мстителями 4»
Фантастический фильм "Аватар" непременно вновь опередит экранизацию комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" и станет самым кассовым кинопроектом в истории, если еще раз будет выпущен в прокат перед релизом сиквела.
Общество
Rambler хочет запретить «Яндексу» и МТС использовать слово «Афиша»
Палата по патентным спорам рассмотрит в пятницу, 20 декабря, претензии ООО «Компания Афиша» (входит в Rambler Group) к использованию товарного знака «МТС Афиша».
Политика
Британский парламент поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь внес в парламент законопроект по Brexit, предполагающий выход из ЕС 31 января 2020 года и отказ от возможности продления переходного периода.
Общество
Лукашенко объявил о договоренности с Россией по топливу
Определены объемы поставок топлива белорусской стороне — около 20 миллиардов кубометров газа и 24–25 миллионов тонн нефти, пояснил Лукашенко.
Политика
В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны
Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны.
Общество
МВД хочет получить право изымать детей из семьи
МВД РФ просит наделить своих сотрудников правом изымать ребенка из семьи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника профильного управления Главного управления по обеспечению общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов ведомства Станислава Колесника.
Экономика
Аналитики предрекли массовое закрытие торговых центров в РФ
Российские торговые центры могут начать массово закрываться из-за спада к ним интереса.
Шоу-бизнес
Каменских сфотографировалась обнаженной в Мексике
Сделана эта фотография была в Мексике. Хоть Настя Каменских и похудела к своей свадьбе с Потапом, ее пышным формам завидуют многие девушки.
Наука