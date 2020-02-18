Общество
Lenta.ruНа Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Украинская правда».
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Путин уволил Суркова с должности своего помощника
Президент России Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Происшествия
Коронавирусом заразился еще один россиянин
На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом COVID-19 заразился второй гражданин России.
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Телеведущий Дмитрий Шепелев в Instagram объявил об уходе с Первого канала.
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В Керчи задержаны двое подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях города.
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США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Сотрудники военной разведки Нидерландов в ходе расследования обстоятельств крушения пассажирского самолеты MH17 на востоке Украины в 2014 году собрали данные о позициях ЗРК "Бук" и не обнаружили ни одного комплекса, находившегося достаточно близко, чтобы сбить авиалайнер.
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Шойгу заявил, что США грабят нефтяные богатства в Сирии
В Риме прошли переговоры глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу с их итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в формате "2+2".
Армия и оружие
Зеленский созывает СНБО из-за обострения в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник собирает внеочередное заседание Совета нацбезопасности и обороны.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Дмитрия Диброва срочно госпитализировали
«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Шоу-бизнес
У Джигана и Самойловой родился четвертый ребенок
Самойлова опубликовала снимок, на котором был виден ее округлившийся живот. Джиган и Оксана в браке уже семь лет.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Экономика
Кудрин назвал разумной покупку акций Сбербанка за счет средств ФНБ
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает разумным выкуп правительством пакета акций Сбербанка у Банка России за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии
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Фигуристка Аделина Сотникова попала в больницу
По данным Sport24, олимпийской чемпионке сделали операцию, она уже не первый день находится в больнице.
Общество
Россиян предупредили о похолодании в марте
В европейской части России ожидается похолодание в марте.
Происшествия
Появилось видео допроса отца, убившего утюгом младенца в Октябрьске
Подозрение пало на 34-летнего отца. Мужчина признался, что он убил дочь в ночь на 8 февраля.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
Политика
В Кремле ответили на слова судьи КС о «незаконности» СССР
Высказывания судьи Конституционного суда РФ Константина Арановского, назвавшего СССР «незаконно созданным государством», правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» которого Россия считаться не должна, является особым мнением.
Политика
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе
Россия и Турция договорились продолжить переговоры о ситуации в Идлибе.
Политика
В Кремле отреагировали на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Белоруссией по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на переговорах в Сочи лидеры двух государств достигли определенного понимания.