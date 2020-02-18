Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Украинская правда».

На Украине запретили фильм с Зеленским

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