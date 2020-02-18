Общество

Lenta.ruLenta.ruНа Украине запретили фильм с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Украинская правда».
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Российская актриса кино и телевидения, телеведущая и комик. Участница и хореограф шоу «Comedy Woman». Ранее - участница команд КВН «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Ведущая программы «НТВ утром» на НТВ с 27 августа по 10 сентября 2012 года. Также была одной из ведущих программы «Битва хоров» на канале «Россия-1». С 2014 по 2017 год была соведущей шоу «Кто сверху?» на украинском «Новом канале». С 2015 года - ведущая шоу «Танцуй!» на «Первом канале», с 21 апреля 2018 года - ведущая шоу «Песни. Реалити» на ТНТ. С марта 2019 года Министерством культуры Украины включена в перечень людей, которые «представляют угрозу для национальной безопасности».
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