Общество

Газета.RuГазета.RuГоскино Украины включило в черный список фильм с участием Зеленского

Госкино Украины включило в черный список пять фильмов, два из которых российского производства, а в одном снимался президент Украины Владимир Зеленский.
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В Госдуме прокомментировали запрет фильма «Восемь первых свиданий» на Украине

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что сильные морозы могут ударить в марте.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Российская актриса кино и телевидения, телеведущая и комик. Участница и хореограф шоу «Comedy Woman». Ранее - участница команд КВН «Сборная малых народов» и «Свои секреты». Ведущая программы «НТВ утром» на НТВ с 27 августа по 10 сентября 2012 года. Также была одной из ведущих программы «Битва хоров» на канале «Россия-1». С 2014 по 2017 год была соведущей шоу «Кто сверху?» на украинском «Новом канале». С 2015 года - ведущая шоу «Танцуй!» на «Первом канале», с 21 апреля 2018 года - ведущая шоу «Песни. Реалити» на ТНТ. С марта 2019 года Министерством культуры Украины включена в перечень людей, которые «представляют угрозу для национальной безопасности».
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