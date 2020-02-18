Общество
Lenta.ruНа Украине запретили фильм с Зеленским
Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в 2019 году запретило показывать и распространять на территории страны фильм, в котором снимался нынешний президент Владимир Зеленский. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает «Украинская правда».
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Армия и оружие
Минобороны показало стрельбу из новых «Градов»
Футбол
Марио Балотелли обвинили в изнасиловании
Балотелли напрочь отказался платить, после чего «потерпевшая» обвинила его в изнасиловании.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии
В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Общество
Гражданство РФ в упрощенном порядке смогут получить обладатели 135 профессий
Минтруд РФ утвердил расширенный перечень профессий, обладатели которых могут рассчитывать на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet
Отмечается, что уже весной этого года начнутся продажи Chevrolet Spark и Chevrolet Cobalt, а позже будут возобновлены продажи седана Nexia, но в данном случае пока точно неизвестно, вернется ли машине название Lacetti.
Армия и оружие
В НАТО заявили о подрыве Минских соглашений в Донбассе
Ситуация в Донбассе подрывает условия Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в регионе.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Общество
Прилепин ответил на письмо немецкого писателя о Великой Отечественной
Писатель Захар Прилепин в статье специально для RT прокомментировал присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга о Великой Отечественной войне.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Футбол
«Рубин» подписал контракт с Дмитрием Тарасовым
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Авангард» и победил в Восточной конференции КХЛ
Хоккеисты казанского "Ак Барса" обыграли омский "Авангард" в матче чемпионата КХЛ и досрочно победили в Восточной конференции.
Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
РЖД предоставили ветеранам ВОВ право пожизненного бесплатного проезда
ОАО РЖД приняло решение предоставить бесплатный проезд по России всем ветеранам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим, сообщил гендиректор госмонополии Олег Белозеров.
Общество
Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
Общество
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд
Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Зеленский созвал заседание СНБО после обстрелов в Донбассе
Владимир Зеленский созвал заседание Совета нацбезопасности и обороны после обстрелов в Донбассе, сообщил украинский лидер на своей странице в Facebook.
Культура
Димаш Кудайберген не хочет ехать на «Евровидение»
Популярный певец из Казахстана Димаш Кудайберген признался, что не горит желанием участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение», а также и в других подобных состязаниях.
Футбол
Икер Касильяс может стать президентом Федерации футбола Испании
В конце года состоятся выборы президента Федерации футбола Испании (RFEF).
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
50-летняя Дженнифер Лопес продолжает напоминать своим фанатам о том, как шикарно она выглядит.
Шоу-бизнес
Врачи диагностировали инсульт у Дмитрия Диброва
Общество
Общественники поддержали упрощение получения сертификата на маткапитал
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство России намерено упростить получение сертификата на материнский капитал, это можно будет сделать после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных.
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Вадим Пристайко призвал белорусов действовать уже сейчас. Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией.
Спорт