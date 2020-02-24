Общество
ИзвестияНа Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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с чего всё началось
По его словам, в санатории запущен пищеблок и там готовят еду для находящихся на карантине, в том числе и диетическую для иностранных граждан, которые пожаловались на обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, передает Укринформ.Московский Комсомолец01:10
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Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
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Сложности в отношениях России и Украины возникают из-за внешних факторов, если перестать поддерживать «партию войны» в Киеве, конфликт исчезнет сам собой.
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Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
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Политика
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