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Общество Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.

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Наука Археологи заявили о возможном обнаружении могилы Нефертити Ученые считают, что ряд скрытых камер у 3400-летней гробницы Тутанхамона в знаменитой египетской Долине Царей может оказаться местом последнего упокоения "загадочной" королевы Нефертити.

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Происшествия В Екатеринбурге задержали главу фирмы в сфере кибербезопасности Сооснователь и руководитель компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александр Литреев задержан в Екатеринбурге по подозрению в хранении наркотиков, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Бушмаков.

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Футбол Арсенал — Эвертон 3:2 В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.