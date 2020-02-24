Здоровье
ИзвестияНа Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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