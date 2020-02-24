Здоровье
ИзвестияНа Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
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Балотелли подал в суд на девушку, обвинив ее в вымогательстве
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за время выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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Google и Huawei продолжат сотрудничать
Несмотря на введенный правительство США запрет, компания Google намерена сохранить партнерские отношения с Huawei.
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Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов
Один из претендентов на участие в выборах президентов США оспаривает итоги предварительных выборов у демократов в Неваде.