с чего всё началось

Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерацией по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.

На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам

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