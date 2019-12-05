Политика

REGNUMREGNUMНа Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерацией по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
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с чего всё началось
«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН
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RT на русскомвчера в 07:14

Подробнее о событии

Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

ТАССвчера в 07:39

Украина запретит гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

РИА Новостивчера в 09:24

Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

РБКвчера в 09:19

Кабмин Украины запретит выезд в Россию по внутренним паспортам

Известиявчера в 07:57

Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Газета.Ruвчера в 10:36

Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам

Говорит Москвавчера в 07:33

На Украине планируют запретить въезд в Россию по внутреннему паспорту

RT на русскомвчера в 07:14
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Политика

Туск предупредил о проблемах для неспособной защитить Украину Европы

Туск говорил о важности поддерживать Украину и ранее.
РБК 00:36
Происшествия

На месте пожара в одесском колледже найдена вторая погибшая

Тело второй погибший обнаружено на месте пожара в колледже в Одессе. Об этом сообщает вечером 5 декабря местный портал «Думская».
REGNUM вчера в 13:30
Происшествия

В США четыре человека погибли в перестрелке после ограбления магазина

Четыре человека были убиты на юге американского штата Флорида после попытки ограбления ювелирного магазина и захвата заложника.
РБК вчера в 21:45
Политика

Зеленский встретился с «онижедетьми» Майдана и пообещал не предавать Украину

Владимир Зеленский встретился с «онижедетьми» Евромайдана — бывшими студентами, которых избили на в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.
Rusvesna.su 00:47
Политика

США расширили санкции в отношении России

Минфин США ввел санкции против российских компаний и физлиц, которые, по версии ведомства, были связаны с киберпреступлениями.
РИА Новости вчера в 10:28
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

Специалисты Роскачества протестировали наушники прошлых лет с новинками и определили, стоит ли менять старые девайсы на новые.
NewInform вчера в 01:49
Политика

Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским

Известия вчера в 20:03
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
Происшествия

Память жертв пожара в «Хромой лошади» почтут в Перми

Родные и друзья погибших при пожаре в пермском клубе «Хромая лошадь» почтут их память в день десятилетней годовщины происшествия — 5 декабря.
Известия вчера в 03:49
Общество

Авторов комментариев в СМИ в России предложили верифицировать

Копия письма директора АППСИМ Владимира Зыкова в адрес министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константина Носкова есть в распоряжении RT.
RT на русском вчера в 22:00
Общество

В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей

Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Известия вчера в 17:12
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

Вести.Ru вчера в 11:59
Культура

Шнурова взяли в совет по культуре Российско-китайского комитета дружбы

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вошёл в состав совета по культуре Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития.
News.ru 00:01
Происшествия

На Выборгском шоссе в Петербурге произошло массовое ДТП

Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Выборгском районе Петербурга в четверг днем, сообщили журналистам в региональном УГИБДД.
ТАСС вчера в 03:31
Здоровье

Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза

Министерство здравоохранения РФ ведёт переговоры с производителями препаратов «Колистин» и «Фортум», необходимых для лечения муковисцидоза.
News.ru 04 декабря в 12:09
Общество

Раймонд Паулс назвал россиян навязчивыми

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс назвал российскую публику навязчивой.
Lenta.ru вчера в 23:45
Происшествия

В Паттайе около 400 человек эвакуировали из загоревшегося отеля

Аргументы и Факты вчера в 22:54
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Opel Insignia обзавелся продвинутой оптикой

Интерьер, на удивление, почти не изменился – все ограничилось «продвинутой» мультимедийной системой с улучшенным интерфейсом и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также беспроводной зарядкой для гаджетов.
Автоновости дня 03 декабря в 22:26
Экономика

Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов

Коболев подчеркнул, что если "Газпром" оставшуюся сумму не вернет, то украинская компания получит разрешения местных судов на продажу его активов.
РИА Новости вчера в 21:39
Экономика

Показатели IPO Saudi Aramco станут рекордными

Государственная саудовская нефтяная компания Saudi Aramco установила финальную оценку объема размещения на бирже — объем привлечения первичного публичного размещения акций (IPO) составил $25,6 млрд, что стало рекордным показателем.
Известия вчера в 14:29
Общество

«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде

Радио Sputnik вчера в 10:59
Общество

«Ле Монд» сообщает о базе ГРУ в Альпах

По версии французской прессы, коварные русские тренировались во Франции с 2014-го по 2018-й год.
Вести.Ru вчера в 17:54
Общество

Госдума добавила к алиментам выплаты на жилье для ребенка

Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах, которые будут выплачиваться ребенку одним из разведенных родителей помимо алиментов, передает корреспондент «Росбалта».
Росбалт вчера в 08:14
Политика

Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС вчера в 13:56
Хоккей

Овечкин показал ремесленное мастерство с паяльником на матче НХЛ

VSE42.RU вчера в 04:20
Шоу-бизнес

Познер оставит обвинения Певцова без ответа

Ранее News.ru сообщал, что телеведущий Иван Ургант прокомментировал видеообращение Певцова к Познеру.
News.ru вчера в 18:05
Общество

В Москве суд огласит приговор Егору Жукову по делу об экстремизме

Кунцевский суд Москвы огласит в пятницу приговор студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму за ролики на YouTube.
РИА Новости вчера в 22:17
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС вчера в 05:29
Общество

Медведев рассказал о росте доходов россиян

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Lenta.ru вчера в 04:17
Политика

Медведев предостерег россиян от бессмысленного бунта

Премьер предостерег россиян от «бессмысленного и беспощадного» бунда, как у «желтых жилетов» во Франции.
МР7.ру вчера в 05:53
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