Политика
REGNUMНа Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерацией по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
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с чего всё началось
«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН.RT на русскомвчера в 07:14
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