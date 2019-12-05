с чего всё началось

Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.

На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам

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