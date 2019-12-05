Политика

REGNUMREGNUMНа Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам

Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
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с чего всё началось
«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — цитирует дипломата УНИАН
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RT на русском07:14

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Украинцам запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

Газета.Ru10:36

Украина запретит гражданам ездить в Россию по внутренним паспортам

Говорит Москва07:33

Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

РБК09:19

Кабмин Украины запретит выезд в Россию по внутренним паспортам

Известия07:57

Украинцам с 1 марта 2020 года запретят ездить в Россию по внутренним паспортам

ТАСС07:39

Украина запретит гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам

РИА Новости09:24

На Украине планируют запретить въезд в Россию по внутреннему паспорту

RT на русском07:14
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