В пятницу стало известно, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в КНР относится к 17 ноября 2019 года, а не к декабрю. Отмечается, что чиновники на данный момент обнаружили не менее 266 человек, которые заболели в 2019 году.

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Политика В МИД России осудили высказывания властей Австралии по делу MH17 Заявления властей Австралии в связи с началом судебного процесса по делу о катастрофе рейса MH17 ставят под сомнение приверженность этой страны к установлению истины.

Авто Названы лидеры среди брендов по продажам SUV в России "Бронза" рейтинга достается французскому Renault с результатом 4915 шт. и ростом продаж на 5% На четвертое место за счет продаж модели RAV4 поднялась японская Toyota – суммарные продажи марки в сегменте SUV составили 4684 шт. (+ 36 %).

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

Политика Ветеран СВР рассказал, как проник на базу НАТО Недавно рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко смог в 1970-х годах проникнуть на одну из военных баз НАТО в Испании и получить необходимую информацию о ней - об этом сам ветеран Службы внешней разведки рассказал в интервью официальному изданию Российского исторического общества журналу "Воронцово поле".

Шоу-бизнес Наталья Поклонская рассказала о своем разводе В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за ветерана правоохранительных органов, заслуженного юриста России, 47-летнего Ивана Соловьёва, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека.

Общество В РСТ предрекают массовое банкротство российских туроператоров Москва, 14 марта 2020, 00:15 — REGNUM В Российском союзе туристической индустрии (РСТ) опасаются, что ограничение авиаперевозок из России в страны Евросоюза повлечет за собой массовые банкротства туроператоров и уход компаний с этого рынка.

Происшествия Банду вымогателей денег у сирот осудили в Забайкалье Черновский районный суд Читы 13 марта приговорил пятерых членов ОПГ вымогателей денег у сирот в Забайкалье и Бурятии к длительным срокам лишения свободы.

Армия и оружие Боевик из Сирии сообщил об участии США в подготовке террористов Дамаск, 14 марта 2020, 05:22 — REGNUM Бывший полковник сирийской армии Султан Аид Абдулла Соуд, который в 2013 году перешёл на сторону террористов и в 2020 году был задержан сирийскими войсками, сообщил об участии США в подготовке террористов и поставках им оружия.

Авто Завод по производству двигателей построит в РФ Haval «ООО «Хавейл Мотор Рус» и Тульский проектный институт подписали контракт на проектирование нового завода по производству двигателей для обеспечения бесперебойной поставки российскому заводу Haval ключевых деталей и комплектующих для автомобилей бренда», — цитирует «ТАСС» пресс-службу Haval.

Армия и оружие Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе «Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.