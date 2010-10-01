Коронавирус

ПрофильПрофильНа Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В пятницу стало известно, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в КНР относится к 17 ноября 2019 года, а не к декабрю. Отмечается, что чиновники на данный момент обнаружили не менее 266 человек, которые заболели в 2019 году.
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На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

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На Украине зарегистрировали первую смерть от коронавируса

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Журналистская правда10:36
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В Украине подтвердили первую смерть от коронавируса

КП - Беларусь11:02
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