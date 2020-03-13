В пятницу стало известно, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в КНР относится к 17 ноября 2019 года, а не к декабрю. Отмечается, что чиновники на данный момент обнаружили не менее 266 человек, которые заболели в 2019 году.

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

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Музыка Группа Little Big представила песню для Евровидения Группа Little Big, которая в 2020 году поедет от России на Евровидение, впервые представила песню для конкурса.

Технологии Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.

Биатлон Фуркад объявил о завершении карьеры Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

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Армия и оружие СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Политика В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.

Общество Дерипаска призывает к полному карантину в России Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Гаджеты Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

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