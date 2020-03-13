Коронавирус
ПрофильНа Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
В пятницу стало известно, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в КНР относится к 17 ноября 2019 года, а не к декабрю. Отмечается, что чиновники на данный момент обнаружили не менее 266 человек, которые заболели в 2019 году.
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Умершая от коронавируса украинка могла заразиться от поцелуя иконы после итальянца
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Комментарии
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Армия и оружие
СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем
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Армия и оружие
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Общество
Дерипаска призывает к полному карантину в России
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Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей
Гаджеты
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Экономика
В правительстве Мишустина рассмотрят «план Томенко»
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Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
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Общество
Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Общество
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
Общество
Чехия закрыла границы из-за коронавируса
Правительство Чехии запретило въезд в республику всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране, для борьбы с коронавирусом.