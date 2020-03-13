Коронавирус

ПрофильПрофильНа Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В пятницу стало известно, что первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в КНР относится к 17 ноября 2019 года, а не к декабрю. Отмечается, что чиновники на данный момент обнаружили не менее 266 человек, которые заболели в 2019 году.
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На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Коммерсантъвчера в 09:48

На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Lenta.ruвчера в 09:54

На Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 09:36

За час до смерти от коронавируса на Украине сказали о стабильном состоянии

REGNUMвчера в 10:04

На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Профильвчера в 10:02

Умершая от коронавируса украинка могла заразиться от поцелуя иконы после итальянца

Новый Деньвчера в 10:07

МОЛНИЯ: На Украине первая смерть от коронавируса

Rusvesna.suвчера в 09:34
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Здоровье

В Минздраве заявили о пандемии ожирения в России

"55% населения старше 30 лет в России имеют избыточную массу тела, а 26% - ожирение", - приводит слова главного внештатного диетолога министерства Виктора Тутельяна РИА Новости.
Вестник Кавказа вчера в 02:34
Шоу-бизнес

Певец Джиган попал в наркологическую клинику и сбрил бороду с бровями

Певец Джиган, о наркозависимости которого в последнее время много пишут в СМИ, опубликовал в Instagram видео, где на его лице отсутствуют привычные выразительное борода и брови.
Собеседник вчера в 14:00
Общество

Жена Овечкина сообщила о дефиците продуктов в магазинах в США

Российская газета вчера в 04:25
Происшествия

Штормовой ветер в Москве повалил 200 деревьев, один человек погиб

Бушующий уже второй день в Москве штормовой ветер повалил более 200 деревьев, один человек погиб, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости вчера в 07:06
Политика

Ветеран СВР сообщил об операции по добыче данных о базе НАТО в Испании

Герой России, разведчик Юрий Шевченко рассказал, что в 1970-х годах проник на одну из военных баз НАТО в Испании.
РБК вчера в 23:11
Политика

Зеленский подписал закон об образовании, урезающий обучение на русском

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об общем среднем образовании", постепенно сокращающий обучение на языках меньшинств, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:45
Музыка

Группа Little Big представила песню для Евровидения

Группа Little Big, которая в 2020 году поедет от России на Евровидение, впервые представила песню для конкурса.
Наш Брянск.Ru вчера в 03:52
Технологии

Apple проведет конференцию для разработчиков в онлайн-формате

Впервые в истории компании Apple конференция WWDC 2020 пройдет в онлайн-формате, сообщает RNS со ссылкой на официальный пресс-релиз.
Piter.tv вчера в 13:29
Биатлон

Фуркад объявил о завершении карьеры

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона.
РИА Новости вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Дима Билан вышел в свет со своим крестным сыном

На премьерный показ, который состоялся в одном из столичных кинотеатров, артист пришел вместе с крестным сыном.
Летидор вчера в 08:42
Экономика

Назван очаг возможного финансового кризиса

Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Газета.Ru вчера в 03:38
Шоу-бизнес

31-летний рэпер ST впервые стал отцом

Сегодня утром рэп-исполнитель Александр Степанов, более известный по псевдониму ST, и модель Ассоль Васильева впервые стали родителями.
Вокруг ТВ вчера в 08:27
Кино

Премьеру «Форсажа-9» перенесли на год из-за коронавируса

Shraibikus News 12 марта в 15:41
Армия и оружие

СМИ сообщили о полете бомбардировщиков Ту-95 над американским лагерем

Плановый полет Отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа, в свою очередь, сообщил, что два дальних противолодочных самолета Ту-142 ВМФ России совершили плановый полет над нейтральными водами Чукотского моря и моря Бофорта.
РИА Новости вчера в 18:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:08
Политика

Зеленский призвал украинцев вернуться на родину в течение трех суток

Президент Украины Владимир Зеленский призвал находящихся за границей украинцев вернуться на родину в течение трех суток, пока страна не прекратила авиасообщение.
РИА Новости вчера в 16:12
Политика

В Кремле прокомментировали обнуление президентских сроков Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что норма об ограничении количества президентских сроков остается в Конституции, исключение делается только для действующего главы государства и носит разовый характер.
Дождь 12 марта в 06:44
Общество

Тетя Макгрегора умерла от коронавируса

Тетя ирландского бойца UFC Конора Макгрегора скончалась из-за коронавируса, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:35
Армия и оружие

Трофейный турецкий броневик Vuran замечен на МКАД

В Сети на странице "Военного Осведомителя" появились фотографии предположительно турецкого бронеавтомобиля Vuran, находящегося на платформе военного тягача, двигающегося по МКАДу.
Военное обозрение вчера в 09:13
Политика

Украина и боевики договорились о создании «консультативного совета»

Создание "консультативного совета" означает, что Киев пошел на переговоры с представителями боевиков по приднестровскому сценарию, отмечает "Зеркало недели".
Грани.ру вчера в 06:49
Общество

Дерипаска призывает к полному карантину в России

Бизнесмен Олег Дерипаска призывает ввести в России полный карантин на 60 дней в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 22:05
Происшествия

Режим ЧС введен в Находке после разлива мазута

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Находка из-за разлива 2,5 тысяч тонн мазута, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Газета.Ru вчера в 21:31
Происшествия

Главу Балейского района заподозрили в халатности на 5 млн рублей

Московский Комсомолец Чита вчера в 03:33
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Экономика

В правительстве Мишустина рассмотрят «план Томенко»

Программу социально-экономического развития Алтайского края, оцененную в 5 млрд рублей, рассмотрят в правительстве России.
Алтапресс вчера в 21:31
Армия и оружие

США закажут ракету-обманку для ПВО

Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Общество

Президент Туркмении призвал защищаться от коронавируса дымом

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства заявил, что гражданам нужно защищаться от эпидемии коронавируса проверенным народным средством.
Профиль вчера в 16:04
Общество

В Краснодарском крае запретили проведение массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ввёл запрет на проведение массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:35
Общество

Чехия закрыла границы из-за коронавируса

Правительство Чехии запретило въезд в республику всем иностранцам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране, для борьбы с коронавирусом.
URA.Ru вчера в 08:20
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