Происшествия
РБКНа Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на другого адвоката — Владислава Добоша.
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Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Общество
Минздрав прокомментировал попадание России в топ-10 самых пьющих стран
Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.
Политика
Асад назвал причины отправки российских военных в Сирию
Россия отправляет в Сирию своих военных, чтобы защитить собственный народ, поскольку ареной для терроризма является весь мир.
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Происшествия
В Самаре вынужденно сел самолет из-за курящей в туалете пассажирки
В самарском аэропорту Курумоч вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Челябинска в Сочи.
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Авто
Aston Martin показал новый кроссовер DBX в движении
Кроссовер приводит в движение четырехлитровый турбомотор V8 мощностью 550 сил и 700 Нм крутящего момента.
Происшествия
Бывший полицейский в Алексине застрелил мужчину из карабина
Как сообщает источник, днем 10 ноября в Алексине полицейский-стажер в ходе конфликта отрыл огонь из карабина «Сайга».
Происшествия
В Петербурге суд приостановил работу столовой «Ленты» после отравления
Суд приостановил работу столовой ООО "Лента" в Петербурге на 37 суток после отравления сотрудников, сообщает пресс-служба городских судов.
Общество
ЦБ предупредил банки об атаках через Систему быстрых платежей
Центробанк выявил «иные» компьютерные атаки на клиентов банков в Системе быстрых платежей (СБП).
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
Общество
Путин наградил Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье приехал на концерт композитора Александры Пахмутовой, чтобы поздравить ее с юбилеем.
Фигурное катание
Чем завершился этап Гран-при в Китае
Любовь китайских болельщиков и новый образ Туктамышевой В китайском Чунцине завершился четвёртый этап Гран-при по фигурному катанию.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Армия и оружие
«Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны
Концерн "Калашников" разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны в рамках проекта "Малыш", сообщил в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в Оренбургской области
В пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области заявили, что в результате пожара в жилом доме погибли пять человек.
Общество
Половина россиян поддержала внедрение электронного голосования
В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.
Политика
В Германии отмечают 30-летие падения Берлинской стены
Германия отмечает в субботу важную для истории страны дату - 30 лет назад пала Берлинская стена, которая на протяжении десятилетий разделяла государство на две части.
Общество
В России изменили правила расчета тарифа на вывоз мусора
Правительство внесло поправки в правила расчета единого тарифа для региональных мусорных операторов.
Общество
Сассексы и Кембриджи впервые за долгое время вышли в свет вместе
Многие уже отметили, что Кембриджи и Сассексы сидят поодаль друг от друга, однако в этом искать скрытого смысла не стоит — на официальных мероприятиях монаршие особы сидят по старшинству.
Происшествия
Сажавшая падчерицу на цепь жительница Приморья получила условный срок
Жительница Приморья осуждена на 3 года условно за то, что приковывала на ночь свою 11-летнюю падчерицу к кровати, чтобы та не уходила из дома, сообщает прокуратура края.
Армия и оружие
Глава Минобороны Украины заявил о готовности защититься от России
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил в интервью телеканалу "1+1", что страна готова самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Шоу-бизнес
Сын Марии Шукшиной тайно женился
Почти месяц назад, 18 октября, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин женился на своей избраннице.
Происшествия
В Москве задержан гражданин Австрии за изнасилование школьницы
В Москве правоохранительные органы задержали гражданина Австрии за изнасилование 15-летней школьницы.
Политика
Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.