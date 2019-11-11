Происшествия
РБКНа Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на другого адвоката — Владислава Добоша.
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Общество
Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета 09 ноября в 21:15
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
Финансы
Курс доллара вырос до 63,93 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.
ТАСС 02:04
Происшествия
В Приморье спасли пропавшего дайвера, который двое суток провел в море
РИА Новости вчера в 03:20
Футбол
Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
Политика
Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране
Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Политика
Асад: США ведут войну на выживание
Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
Аргументы недели 01:54
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Происшествия
В Красноярске тела упавших в Енисей девушки и парня найдены
ИА "Запад24" ранее сообщало, в минувший четверг, 7 ноября, спасателям от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в районе сети кинотеатров «Синема парк» на улицу Дубровинского в акваторию реки Енисей с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень спасать.
ИА Запад24 вчера в 20:50
Общество
В России предложили создать единого регулятора табачного рынка
Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия
Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок
Lenta.ru вчера в 21:23
Армия и оружие
В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК
Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Общество
Вильфанд объяснил частые погодные аномалии зимой
Зимой происходит практически вдвое больше погодных аномалий, чем летом, из-за того, что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.
Известия 01:54
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае
Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
Интерфакс-Спорт 09 ноября в 05:34
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 11.11 — 17.11
Кто рассказывает: астрофизик Вячеслав Авдеев.
Индикатор 00:56
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 08 ноября в 11:02
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Российская газета вчера в 16:24
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru 01:00
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы
Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
РИА Новости 02:08
Экономика
Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда
Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
РБК вчера в 16:01
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Футбол
Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»
Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
Газета.Ru 02:13
Экономика
Прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 27,6%
Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.
Finam.Ru 01:58
Общество
Эксперты выявили нарушения у ряда производителей сгущенного молока
Первый образец не может называться «цельным сгущенным молоком», поскольку обладает слишком низкой массовой долей белка в сухом обезжиренном остатке (СОМО).
Экономика сегодня 01:21