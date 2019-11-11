В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на другого адвоката — Владислава Добоша.

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

Общество Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

Политика В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.

Армия и оружие Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.

Финансы Курс доллара вырос до 63,93 рубля Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.

Футбол Роналду второй раз подряд был заменен по ходу матча Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.

Политика Глава МВД Ливии обвинил Россию в разжигании конфликта в стране Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.

Политика Асад: США ведут войну на выживание Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.

Шоу-бизнес Актриса Настя Задорожная выходит замуж Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.

Происшествия В Красноярске тела упавших в Енисей девушки и парня найдены ИА "Запад24" ранее сообщало, в минувший четверг, 7 ноября, спасателям от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в районе сети кинотеатров «Синема парк» на улицу Дубровинского в акваторию реки Енисей с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень спасать.

Общество В России предложили создать единого регулятора табачного рынка Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.

Армия и оружие В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.

Общество Вильфанд объяснил частые погодные аномалии зимой Зимой происходит практически вдвое больше погодных аномалий, чем летом, из-за того, что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Экономика Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Политика Президент Боливии Моралес подал в отставку Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.

Культура Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта» Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.

Шоу-бизнес Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.

Экономика Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.

Общество Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".

Футбол Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера» Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.

Экономика Прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 27,6% Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.