Происшествия

РБКРБКНа Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на другого адвоката — Владислава Добоша.
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На Украине убили адвоката по делу Вороненкова

Московский Комсомолецвчера в 14:58

Адвоката по делу Вороненкова застрелили на Украине

Известиявчера в 19:05

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

РБКвчера в 17:55

На Украине убили адвоката подозреваемого по делу Вороненкова

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СМИ: На Украине в лесу застрелили адвоката по делу Вороненкова

Life.ruвчера в 14:01

На Украине застрелили адвоката, связанного с делом Вороненкова

РЕН ТВвчера в 13:35

СМИ: на Украине застрелили адвоката одного из фигурантов дела Вороненкова

РИА Новостивчера в 13:34
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Происшествия

В Москве женщина с двумя детьми выпали из окна девятого этажа

Газета.Ru 01:37
Общество

Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК вчера в 15:42
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В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград

На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
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Курс доллара вырос до 63,93 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 13 копеек и составил 63,93 рубля.
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Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду второй раз в нынешнем сезоне подряд был заменен по ходу матча.
Газета.Ru вчера в 18:14
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Министр заседающего в Триполи правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башага заявил, что Россия разжигает конфликт в стране ради собственных интересов.
News.ru вчера в 06:19
Политика

Асад: США ведут войну на выживание

Асад убежден, что США сражаются со всеми, кто говорит "нет" их гегемонии, даже если эти страны раньше были союзниками Вашингтона.
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Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
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В Красноярске тела упавших в Енисей девушки и парня найдены

ИА "Запад24" ранее сообщало, в минувший четверг, 7 ноября, спасателям от диспетчера ЕДДС поступила информация, что в районе сети кинотеатров «Синема парк» на улицу Дубровинского в акваторию реки Енисей с перил набережной упала девушка, за ней прыгнул парень спасать.
ИА Запад24 вчера в 20:50
Общество

В России предложили создать единого регулятора табачного рынка

Общественная организация «Трезвая Россия» предложила создать в России единого регулятора табачного рынка.
Известия вчера в 13:00
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню

Газета.Ru вчера в 13:30
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Расчленившему студентку доценту СПбГУ попытаются скостить срок

Lenta.ru вчера в 21:23
Армия и оружие

В концерне «Калашников» назвали недостатки американского конкурента АК

Основной конкурент автомата Калашникова - винтовки, созданные на базе американской схемы AR, - в жарких странах "клинит" после отстрела 3-4 магазинов, рассказал в интервью РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев.
РИА Новости 00:49
Общество

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Зимой происходит практически вдвое больше погодных аномалий, чем летом, из-за того, что солнце не может компенсировать влияние холодных масс.
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Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
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Фигуристка Щербакова победила на четвертом этапе Гран-при в Китае

Ранее Щербакова заняла первое место на первом этапе Гран-при в США.
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Наука

Дайджест научно-популярных мероприятий 11.11 — 17.11

Кто рассказывает: астрофизик Вячеслав Авдеев.
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Экономика

Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО

Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
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Политика

Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
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Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»

Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
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В США научились делать водку из воды и воздуха

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В ДНР сообщили об обстреле украинскими националистами автомобиля ВСУ

РБК вчера в 16:50
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Семья Заворотнюк отреагировала на сообщение Разина о здоровье актрисы

Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщение продюсера группы "Ласковый май" Андрея Разина об улучшении состояния артистки.
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Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда

Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
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Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
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Неймар поддержал подвергнувшихся расизму игроков «Шахтера»

Матч 14-го тура чемпионата Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" по футболу был прерван из-за расистского скандала.
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Прибыль ТГК-1 за 9 месяцев выросла на 27,6%

Чистая прибыль ТГК-1 за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 27,6% и достигла 10,9 млрд рублей.
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Денис Николаевич Вороненков
Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции КПРФ.
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