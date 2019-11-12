с чего всё началось

Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.

На Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева

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