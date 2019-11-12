Политика
РИА НовостиНа Украине завели два уголовных дела против Владимира Соловьева
Служба безопасности Украины завела два уголовных дела по статье "посягательство на территориальную целостность Украины" против российского журналиста Владимира Соловьева, сообщил во вторник депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ СБУ.
Читать в источнике
Оценить270
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 12:05, Ашберн
Общество
Польский премьер обвинил Netflix в переписывании истории
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал документальный сериал компании Netflix «Дьявол по соседству», где была показана карта с нацистскими концлагерями в современных границах страны.
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
Происшествия
Петицию против руководства СПбГУ подписали более 60 тысяч человек
Петицию, авторы которой призывают отстранить и привлечь к уголовной ответственности руководство вуза, на утро 12 ноября подписали более 60 тысяч человек.
Армия и оружие
Россия приветствовала завершение процедуры по отводу сил у Петровского
«Россия приветствует заявление СММ ОБСЕ, прозвучавшее в ходе заседания контактной группы, о том, что стороны завершили процедуры по разведению сил и средств в Петровском», — цитирует РИА Новости Грызлова.
Кино
В сети появился трейлер «Соника в кино» с обновленным персонажем
Компания Paramount Pictures представила новый трейлер фильма "Соник в кино" с обновленным персонажем, которого создатели фильма изменили после недовольства фанатов.
Хоккей
«Металлург» дома обыграл «Трактор», Потехин сделал дубль
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
Политика
Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт под давлением США
Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Риком Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря давлению американских чиновников на президента страны Владимира Зеленского.
Политика
Лукашенко назвал условие для отмены смертной казни в Белоруссии
Президент Белоруссии сообщил, что Евросоюз требует от страны отмены смертной казни, уточнив, что власти часто проводят опросы общественного мнения по этому вопросу.
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
«Аэрофлот» исключил из программы лояльности пассажира рейса SU1702, не сдавшего в багаж кота весом больше 8 кг.
Армия и оружие
Разведка США оценит угрозы космической войны с Россией и Китаем
США оценят возможности России и Китая в области ведения войн в космосе.
Транспорт
В России появится новый дорожный знак
В 2020 году на дорогах России появятся мобильные таблички «Фотовидеофиксация» на желтом фоне для обозначения переносных камер-треног.
Общество
Чешская НПО «Человек в беде» внесена в перечень нежелательных в России
«В перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена организация «Člověk v tísni, o.p.s» («People In Need», «Человек в беде») (Чешская Республика)», — говорится в сообщении министерства.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Армия и оружие
«Русские витязи» получили новые истребители Су-35С
Пилотажная группа ВКС России «Русские витязи» получила в своё распоряжение четыре истребителя Су-35С, сообщает 12 ноября пресс-служба российского Министерства обороны.
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Политика
Мексика предоставит политическое убежище Эво Моралесу
Правительство Мексики решило предоставить политическое убежище Эво Моралесу, который накануне подал в отставку с поста президента Боливии.
Энергетика
«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины
Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Авто
Стали известны цены на Volkswagen Passat нового поколения
Компания Volkswagen озвучила цены на Passat нового поколения для американского рынка.
Игры
Инсайдер: студия Hangar 13 работает над Mafia IV
Помимо работы над Mafia IV, студия планирует выпустить Mafia II Remaster. По словам инсайдера, над ней работает чешский филиал Hangar 13.
Происшествия
Фигурант дела об угрозах судье признал вину
Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Московского городского суда, признал свою вину в публичных призывах к экстремизму.
Экономика
Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
Происшествия
Доценту СПбГУ привезут в СИЗО очки и книги
Ранее Соколов в ходе встречи с главой городской Общественной наблюдательной комиссии Александром Холодовым попросил передать ему в СИЗО очки, так как без них он не может читать.
Политика
Лавров пообещал решить проблему с выборами президента США в 2020 году
Москва решит проблему с президентскими выборами в США 2020 года - такой шуткой глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о готовности к американскому электоральному процессу.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.