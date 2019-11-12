Депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что против российского телеведущего Владимира Соловьева на Украине завели уголовное дело. Об этом он написал в своем Facebook.

На Украине возбудили дело против Соловьева

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