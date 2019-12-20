Политика

МонаВистаМонаВистаНа Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса

Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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Глава «Нафтогаза» сообщил о гибридном варианте соглашения с «Газпромом»

РБК12:44

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News.ru11:26

Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени

Комсомольская правда10:01

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В Киеве отвели месяц на подписание контракта на транзит газа

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Rambler News Service11:02

Украина задумала спасти Европу от газового кризиса

Lenta.ru10:49
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Политика

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Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 13:59
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Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
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Политика

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РИА Новости 14:12
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Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении

Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.
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