Политика
МонаВистаНа Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса
Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
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Политика
Россия и Украина подписали протокол договора по транзиту газа
Россия и Украина подписали протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Экономика
В России вырастут цены на водку и коньяк
Минимальные розничные цены на ликероводочную продукцию вырастут с 1 января 2020 года.
Политика
Россия наложила вето в СБ ООН на резолюцию Запада о гумпомощи Сирии
Россия наложила вето на заседании Совета Безопасности ООН на проект резолюции о продлении на год трансграничной гуманитарной помощи Сирии, предложенный Бельгией, Германией и Кувейтом.
Происшествия
Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков
Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Космос
У корабля Starliner не хватит топлива состыковаться с МКС
Запущенный к МКС новейший американский корабль Starliner не сможет пристыковаться к станции и будет возвращен на Землю, сообщили в NASA.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Политика
Акция противников интеграции с Россией в Минске прошла без инцидентов
Несанкционированная акция белорусской оппозиции против углубления интеграции с РФ в Минске прошла в пятницу без инцидентов и задержаний, передает корреспондент ТАСС.
Политика
Американского эксперта выгнали из студии «России 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", — добавил ведущий.
Происшествия
На трассе М-4 «Дон» столкнулись одиннадцать автомобилей
Сразу 11 машин столкнулись на федеральной автодороге М-4 "Дон" в Воронежской области, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
Армия и оружие
В результате атаки БПЛА боевиков ранены двое сирийских военных
Двое военнослужащих сирийской армии получили ранения в результате сброса взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевиков.
Армия и оружие
Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
Футбол
Украинский футболист провалил допинг-тест
Футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест.
Происшествия
Мать предполагаемого стрелка на Лубянке рассказала об увлечениях сына
В разное время мужчина увлекался боксом, рукопашным боем и стрельбой.
Биатлон
Биатлонистка Миронова заняла четвертое место в спринте в Анси
Миронова отстала от лидера на 22 секунды, при том, что не допустила ни одного промаха на стрельбе.
Политика
Парламент Британии поддержал законопроект по Brexit во втором чтении
Парламент Великобритании во втором чтении поддержал законопроект по выходу страны из ЕС.
Политика
Путин ответил на вопрос о компаниях дочерей
Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Политика
Партия Петра Порошенко сообщила об обысках в своем офисе
Партия «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко заявила об обысках в своем офисе.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Зеленский призвал увеличить инвестиции США в экономику Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Политика
В Москве на руководителя НКО составили протокол о неуважении к власти
В Москве на руководителя НКО составили протокол о неуважении к власти. Поводом стала публикация в Инстаграме.
Политика
Рейтинг одобрения работы Путина вырос до 64% после пресс-конференции
Напомним, 19 декабря Владимир Путин провёл традиционную большую ежегодную пресс-конференцию, ответив на наиболее актуальные вопросы внутрироссийской и международной повестки.