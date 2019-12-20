Политика
Радио Sputnik«Нафтогаз» озвучил возможный срок подписания газового контракта с РФ
Для подписания нового контракта на транзит газа из России может потребоваться месяц, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает агентство "Прайм".
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«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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Стоит отметить, что начинается публичное тестирование EMUI 10 на смартфонах Huawei Nova 5 Pro и Honor 8X.
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В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
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Для фотосессии Рудковская подобрала необычный образ. Она надела полностью полупрозрачное платье.
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Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
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Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Происшествия
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Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
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Сестра Жанны Фриске огрызнулась на критику Пригожина
Наталья Фриске, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в грубой форме ответила журналистам, которые попросили артистку прокомментировать критику Иосифа Пригожина.