Политика
Радио Sputnik«Нафтогаз» озвучил возможный срок подписания газового контракта с РФ
Для подписания нового контракта на транзит газа из России может потребоваться месяц, заявил председатель правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает агентство "Прайм".
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«Нафтогаз» оценил потребность «Газпрома» в транзите газа через Украину в 2020 году
Rambler News Service11:02
Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
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Голливудский режиссер Мартин Скорсезе намекнул, что "Ирландец" станет его последней картиной.
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В Москве у метро «Новослободская» открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's.
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Эрдоган раскритиковал деятельность «ЧВК Вагнера» в Ливии
По словам Эрдогана, Турция продолжит делать все возможное для нормализации обстановки в Ливии.
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Разгон мощнейшего болида Bloodhound LSR показали на видео
На кадрах запечатлен момент разгона до 1010,67 км/ч, который длится не более 50 секунд. Управляет болидом гонщик Энди Грин.
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Российские ученые из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета (ЦИАНОЕУ) в Санкт-Петербурге провели исследование, страдают ли женщины от наличия так называемого, "стеклянного потолка" - невозможности подняться вверх по карьерной лестнице.
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По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
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Украинский канал «Наш» проверят из-за показа пресс-конференции Путина
Как уточняется, проверка будет осуществляться "из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора".
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Суд отправил под домашний арест нового фигуранта дела Baring Vostok
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Общество
В Роскачестве оценили российские игристые вина
Общество
Мособлсуд утвердил приговор израильтянке Иссахар за ввоз наркотиков
Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Происшествия
В Воронежской области на трассе столкнулись восемь автомобилей
Восемь автомобилей столкнулись на трассе М-4 в Воронежской области, никто не пострадал, уточнила РИА Новости в пятницу начальник пресс-службы управления МВД по региону Наталья Куликова.
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Орешкин назвал три блока нерешенных вопросов с Минском
Армия и оружие
При атаках боевиков в провинции Идлиб погибли 17 военных Сирии
Армия и оружие
Две атомные подлодки проекта «Ясень-М» заложат 9 мая 2020 года
Кстати, в пятницу глава "Севмаша" заявил также и о том, что в 2020 году Военно-морской флот России получит четыре атомные подводные лодки.
Экономика
Пенсионный фонд назвал сроки выплат январских пенсий
В январе 2019 года ПФР провел повышенную индексацию страховых пенсий на 7,05%, при этом отмечается, что индексация прошла на месяц раньше определенного законом срока.
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Xbox объявил новогодние скидки на консоли и игры
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В Волгограде открыли памятник Сталину
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В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Экономика
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Экономика
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Политика
В офисе у Порошенко прошли обыски
В киевском офисе партии «Европейская солидарность» (ЕС), которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко, прошли обыски.
Общество
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Предполагаемый стрелок у здания ФСБ оказался жителем Подмосковья Мужчина, который открыл огонь из автомата Калашникова у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщают источники РБК.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.