Политика
МонаВистаНа Украине заявили, что спасут Европу от газового кризиса
Глава "Нафтогаза" отметил, что для подписания нового контракта на транзит голубого топлива нужен месяц.
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Глава «Нафтогаза» считает, что для заключения договора по газу мало времени
Комсомольская правда10:01
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Политика
Резолюция Европарламента о Второй мировой задела Путина
Президент России Владимир Путин признался, что его удивила и задела сентябрьская резолюция Европарламента «о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы».
Происшествия
Раскрыта личность устроившего стрельбу у здания ФСБ на Лубянке
По словам источников, стрельбу в центре Москвы открыл Манюров Евгений Фатихович.
Армия и оружие
Военные Сирии остановили бронеавтомобиль США в районе города Камышлы
Военнослужащие Сирийской арабской армии остановили бронеавтомобиль военных США на автодороге между городами Хасака и Камышлы, где располагается комендатура ВКС РФ.
Футбол
Футболист сборной Украины провалил допинг-тест
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин не прошел допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против шведского «Мальме».
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Происшествия
В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту
Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
Религия
Патриарх допустил частичный перевод богослужений на русский язык
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в докладе на Епархиальном собрании Москвы счел возможным чтение некоторых церковных текстов в церкви на современном русском, а не на церковнославянском языке, сообщает официальный сайт Московского патриархата.
Происшествия
Отрезанные женские ноги найдены у кладбища в Нижегородской области
Общество
В России понизят нештрафуемый порог превышения скорости
По словам Акимова, "ни в одной стране мира, которая относит себя к цивилизованным", такого большого допустимого нештрафуемого порога превышения скорости нет.
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Происшествия
Российский полицейский спел песни на камеру и покончил с собой
Как отмечается, 18 декабря полицейский распивал спиртные напитки, спел несколько песен под гитару, записал это на видео и опубликовал в социальных сетях.
Политика
Глава Калуги Дмитрий Разумовский ушел в отставку
Губернатор Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Разумовского за его деятельность в должности главы областного центра.
Политика
В Минске началась незаконная акция против интеграции с Россией
Несанкционированная акция против углубленной интеграции Белоруссии с Россией проходит в пятницу на Октябрьской площади в центре Минска, она организована представителями оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Эрдоган пообещал ответить США на санкции против «Турецкого потока»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными мерами в случае, если США введут санкции против проекта газопровода «Турецкий поток».
Общество
СК начал проверку после вопроса Путину о домах ветеранов в Сочи
Следователи начали проверку после вопроса журналиста Владимиру Путину о домах ветеранов в Сочи, которые непригодны для проживания.
Происшествия
В Москве «заминировали» все станции метро
Сотрудники оперативных служб проверяют анонимное сообщение об угрозе взрывов на всех станциях метро в Москве.
Авто
Опубликованы снимки эксклюзивной версии «Буханки» от УАЗа
Ульяновское предприятие получило Одобрение типа транспортного средства на «Буханку» с новыми опциями, снимки которого появились в Сети.
Политика
ВЦИОМ сообщил о росте одобрения работы Путина в ходе пресс-конференции
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал у фокус-групп рост одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина во время большой пресс-конференции, говорится в данных социологов.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак раскритиковала фото Яны Рудковской в прозрачном платье
44-летняя продюсер сфотографирована в голубом платье на фоне новогодней елки.
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались после года отношений
Кажется, отношения Ченнинга Татума и Джесси Джей подошли к концу — инсайдеры сообщили о расставании звезд.
Космос
NASA отказалось от стыковки космического корабля Starliner с МКС
Космический корабль Starliner не сможет состыковаться с МКС, потому что израсходовал слишком много топлива, написал на своей странице в Twitter директор NASA Джим Брайденстайн.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Эстония уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.
Наука
Каменным великанам с острова Пасхи нашли работу
Ученые выяснили, для чего древние полинезийцы устанавливали истуканы на острове Пасхи.
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в реальном выражении
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3% в реальном выражении.
Кино
Появился трейлер LEGO-версии саги «Звёздные войны: Скайуокер»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер видеоигровой адаптации киносаги «Звёздные войны: Скайуокер», созданной на основе конструктора LEGO.
Армия и оружие
Пентагон сообщил о планах оставить военных США в Сирии
Футбол
«Спартак» претендует на форварда «Ривер Плейт»
Экономика
Белоруссия взяла деньги у Китая вместо России
О готовности Белоруссии взять кредит у Китая вместо России говорилось еще летом 2019-го.
Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.