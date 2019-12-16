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URA.RuНа Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян
Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Опозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.
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Депутат Рады предположил, что украинцы знают русский язык лучше россиян
Московский Комсомолецвчера в 20:56
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