Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Опозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.

На Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян

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