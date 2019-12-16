Политика

URA.RuURA.RuНа Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян

Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Опозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.
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Депутат Рады предположил, что украинцы знают русский язык лучше россиян

Московский Комсомолецвчера в 20:56

Депутат Рады заявил о превосходстве украинцев в знании русского языка

РБК00:24

На Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян

URA.Ruвчера в 21:39

Депутат Рады: украинцы говорят по-русски лучше россиян

Вести.Ruвчера в 21:14

На Украине уверены, что знают русский язык лучше россиян

Газета.Ru05:53

На Украине заявили о знании русского языка «лучше россиян»

Известиявчера в 20:45

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

РИА Новостивчера в 19:56
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Путин отменил банковский роуминг

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене банковского роуминга.
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Ставки по налогам при работе в качестве самозанятых составляют 4% (для доходов, полученных от физлиц) и 6% (для доходов от юрлиц).
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Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
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Opel вернулся на российский рынок

Opel возвращается в Россию, в салоны официальных дилеров поступили первые модели Zafira Life и Grandland X. Продажи стартовали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Рязани и Ставрополе.
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На Колыме в январе ждут сильные морозы

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НАТО ответит на небывалую активность российских подлодок

В НАТО зафиксировали небывалую активность российских подлодок с момента окончания холодной войны.
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В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
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Белоруссия одолжит у Китая 500 миллионов долларов

Белоруссия возьмет у Китая кредит на 3,5 миллиарда юаней (около 500 миллионов долларов).
Lenta.ru 13 декабря в 22:53
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Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

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Большой адронный коллайдер перезапустят на два месяца позже

Большой адронный коллайдер (БАК) возобновит работу на два месяца позже озвученный сроков – в мае 2021 года, передает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Аргументы и Факты 13 декабря в 09:29
Технологии

Mail.Ru анонсировала смарт-колонку с «Марусей»

Как сообщил руководитель Mail.Ru Борис Добродеев, выпуск компанией собственной смарт-колонки с голосовым помощником «Маруся» планируется в первом квартале 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
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В Кремле прокомментировали скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко

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Рогозин поделился планами создания универсального лифта на Луну

Роскосмос планирует создать так называемый универсальный лифт, с помощью которого будет доставлять на поверхность спутника Земли коммерческие грузы.
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Про «Динамо», «Спартак», Тулу, которая хочет забрать Меркулова в конце сезона.
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Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб

Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.
Известия вчера в 15:32
Армия и оружие

Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru 14 декабря в 16:09
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В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине

Законопроект о децентрализации, размещенный на сайте Верховной рады Украины, нужно изучать на предмет соответствия минским соглашениям и формуле Штайнмайера, заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

Известия вчера в 13:41
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Украина допустила возобновление железнодорожного сообщения с Донбассом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса.
Lenta.ru 07:41
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Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
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Политика

Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

За пять лет Украина пришла в упадок, а Россия завершает в Крыму такие масштабные инфраструктурные проекты, как Крымский мост, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.
РИА Новости 09:34
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Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
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Автомобиль получил новую панель приборов с белой подсветкой и бортовым компьютером с расширенными возможностями, на центральном тоннеле появились новые подстаканники и ниша для мелких предметов, стал больше объем перчаточного ящика, на центральной консоли установлены две розетки на 12V.
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В Бурятии собаки растерзали тело новорожденного малыша

В Бурятии тело новорожденного малыша было отобрано у двух собак. О происшествии полицейским сообщили прохожие.
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Что известно об оскорблениях украинца Зозули фанатами «Райо Вальекано»

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В Госдуме придумали замену смертной казни

Вместо смертной казни в Госдуме придумали наказание. Это пожизненное лишение свободы.
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