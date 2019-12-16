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URA.RuНа Украине заявили, что владеют русским языком лучше россиян
Украинцы владеют русским языком лучше, чем россияне. Такое мнение высказал депутат Верховной Рады от фракции «Опозиционный блок — За жизнь» Юрий Павленко на телеканале NewsOne, комментируя закон о языке, который предусматривает полный переход на украинскую речь во всех важных сферах жизни.
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Депутат Рады предположил, что украинцы знают русский язык лучше россиян
Московский Комсомолецвчера в 20:56
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Первоначальная версия под названием «индивидуальный пенсионный капитал» (ИПК) предполагала принудительное подключение граждан к системе, но от него было решено отказаться из-за негативной реакции россиян на пенсионную реформу и вмешательства президента Владимира Путина.
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Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
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Бывший тренер нидерландского "Витесса" Леонид Слуцкий может возглавить казанский "Рубин", сообщает БИЗНЕС Online.
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«Назначенными силами и средствами Черноморского флота организовано сопровождение, вошедшего 15 декабря в юго-западную часть акватории Черного моря эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США», — говорится в сообщении.
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Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
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Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о внесении изменений в конституцию страны в части децентрализации власти.
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Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
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