Энергетика
Rambler News ServiceНа Украине заявили о двукратном падении объема транзита газа
«В целом за январь-апрель 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 15,5 млрд куб.м, что на 47% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы», — указано в сообщении.
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