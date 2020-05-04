«В целом за январь-апрель 2020 года транзит газа через ГТС Украины составил 15,5 млрд куб.м, что на 47% меньше в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года и на 40% меньше по сравнению со средним значением января-апреля за 2014-2019 годы», — указано в сообщении.

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