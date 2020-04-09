Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.
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В интервью изданию Liga.net
 он отметил, что страна при этом не прекратит попытки противодействия строительству "Северного потока – 2", для чего будет использовать возможности "американских и европейских партнеров", так как проект "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".
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