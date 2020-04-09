Политика
Газета.RuНа Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.
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с чего всё началось
В интервью изданию Liga.net он отметил, что страна при этом не прекратит попытки противодействия строительству "Северного потока – 2", для чего будет использовать возможности "американских и европейских партнеров", так как проект "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".Инфорос01:07
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Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Игры
Gears 5 стала временно бесплатной
Xbox Game Studios и The Coalition объявили о начале бесплатного пробного периода в своём боевике Gears 5. В том числе акция проходит в Steam и завершится 12 апреля.
Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Здоровье
Третья смерть от коронавируса зафиксирована в Нижегородской области
Скончалась 81-летняя пациентка. Сегодня губернатор Нижегородской области сообщил о третьей жертве коронавируса на территории региона.
Шоу-бизнес
Игоря Николаева выписали из больницы в Коммунарке
Общество
Стас Михайлов мог переболеть коронавирусом
Вчера, как сообщал «Рамблер», Михайлов рассказал, что некоторое время назад почувствовал недомогание, принял его за бронхит, а позже был госпитализирован с диагнозом двухсторонняя пневмония.
Финансы
Курс евро опустился ниже 80 рублей, доллар — до 72,9 рубля
В последний раз за доллар давали меньше 73 рублей 13 марта, а курс евро опускался ниже 80 рублей 6 марта.
Политика
Россия окажет Боснии и Герцеговине помощь в борьбе с коронавирусом
«По поручению Верховного главнокомандующего ВС России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания об оперативной доставке в Боснию и Герцеговину помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит сообщение Минобороны РИА Новости.
Армия и оружие
Российские и китайские военные врачи провели телемост по вопросу борьбы с коронавирусом
Российские медики провели видеоконференцию с китайскими коллегами по вопросам борьбы с инфекционными заболеваниями.
Политика
Премьер Италии усомнился в способности ЕС пережить коронавирус
Джузеппе Конте, премьер-министра Италии, высказал свои сомнения в способности Евросоюза пережить пандемию коронавируса.
Политика
В Швеции призвали возобновить санкции против России
Шведские парламентарии Керстин Лундгрен и Магнус Эк призвали возобновить антироссийские санкции в рамках Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Сергей Собянин рассказал о начале выплаты пособий по безработице
Максимальный размер пособия по безработице с московской доплатой составит 19 500 рублей в месяц, в том числе 12 130 рублей — федеральное пособие, 7370 рублей — доплата из бюджета Москвы.
Общество
Мишустин поддержал заморозку цен на продукты
Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» по заморозке цен на продукты.
Здоровье
54 человека уже болеют коронавирусом в Оренбуржье
Фото: Министерство здравоохранения РФ 54 случая новой коронавирусной инфекции уже зарегистрировано в Оренбургской области, сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Общество
В Болгарии вандалы осквернили памятник Красной Армии
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Шоу-бизнес
Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз отмечают 15-ю годовщину свадьбы
9 апреля принц Чарльз и герцогиня Корнуольская (один из титулов, который получила Камилла) отмечают 15-летие со дня свадьбы.
Технологии
Sony показала новый геймпад для PlayStation 5
Общество
Школьники Хабаровска уйдут на летние каникулы с апреля
По словам заместителя мэра города по социальным вопросам Елены Лагошиной, хабаровские школьники 1–3 классов отправятся на летние каникулы уже 13 апреля, а ученики 4–6 классов уйдут на отдых 20 апреля, после того как заочно сдадут всероссийские проверочные работы.
Общество
Московские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции
В московские суды поступило несколько дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, связанных именно с нарушением самоизоляции.
Армия и оружие
National Interest: Продление СНВ-III – вопрос жизни и смерти для США
Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Пражском Граде, 8 апреля 2010 года Kremlin.ru История доказала, что переговоры по контролю над вооружениями работают: такие соглашения, как Договор о РСМД и СНВ-III, привели к сокращению ядерного оружия в мире: с 70 тыс. 300 в 1980-х годах до почти 14 тыс. в 2020 году.
Общество
Школьникам разрешат не сдавать предметы по выбору на ОГЭ
Предметы по выбору на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в этом году сдавать не будут, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев в прямом эфире портала "Будущее России".
Общество
Собянин пообещал жестко наказывать нарушающих карантин автомобилистов
Нарушителей карантина по коронавирусу, передвигающихся по городу на личных автомобилях, начнут жестко штрафовать в Москве с пятницы, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
Авто
Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа
Журналисты "Российской газеты" решили просмотреть патенты "АвтоВАЗа" и выяснить, какие названия патентовал производитель, но так и не использовал для своих машин.
Общество
Коронавирус выявлен у восьми священников Московской епархии
У восьми священнослужителей Московской епархии была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на рабочую группу при патриархе Кирилле.
Общество
Московские кладбища закрыли для посещения
Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда напомнил, что практика посещения кладбищ на Пасху сложилась в советское время и не относится к церковным традициям.
Космос