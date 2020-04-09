Политика
Газета.RuНа Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.
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с чего всё началось
В интервью изданию Liga.net он отметил, что страна при этом не прекратит попытки противодействия строительству "Северного потока – 2", для чего будет использовать возможности "американских и европейских партнеров", так как проект "несет риски не только для Украины, но и для всей Европы".Инфорос01:07
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Экономика
ГД проверит эффективность расходования госсредств компанией «Ростсельмаш»
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Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
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Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.
Футбол
«Челси» и «Барселона» ведут переговоры по аренде Коутиньо
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Двенадцать пациентов с коронавирусом умерли в Москве, трое из них были моложе 45 лет, сообщили в оперативном штабе.
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Путин уволил главного следователя МВД
Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.
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Утверждены правила возврата туристам средств из фондов персональной ответственности туроператоров
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Общество
В Хабаровске объявили о досрочном окончании учебного года
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Энергетика
Россия согласилась сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки
О согласии России сократить добычу нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минэнерго РФ.
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Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
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