с чего всё началось

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Энергетика В России упало производство бензина За первую неделю апреля в России на 19% сократилось производство бензина, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).

Политика МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.

Здоровье Аппараты ИВЛ смертельно опасны для больных коронавирусом Медики со всех стран мира начали заявлять о том, что аппараты искусственной вентиляции легких нельзя использовать для лечения больных с коронавирусом.

Общество Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету из-за коронавируса "Ситуация быстро меняется, нарастают проблемы, и даже принятый список мер, возможно, придется актуализировать и думать о том, что еще сделать", - сказал премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с фракцией ЛДПР в Госдуме.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Общество Бориса Джонсона перевели из реанимации в палату Премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который находился в реанимации из-за коронавируса, перевели в больницу Святого Томаса в Лондоне, сообщает Sky News.

Авто Опубликовали первые изображения нового Haval H5 В интернете опубликовали снимок дисплея мультимедийной системы, на котором изображен новый Haval H5, пишет «Твоё Авто».

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Кино Госфильмофонд запустил онлайн-проект с уникальными архивными фильмами Москва, 8 апреля 2020, 08:40 — REGNUM Госфильмофонд РФ запустил спецпроект «Медиатор», в рамках которого будет публиковать игровые и документальные фильмы разных стран мира.

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Общество Путин уволил главного следователя МВД Президент России Владимир Путин уволил заместителя министра внутренних дел — начальника следственного департамента МВД Александра Романова.

Гаджеты Представлена видеокарта ASUS GeForce GT 710 Графический процессор работает на частоте на 954 МГц, а объём vRAM составляет 2 ГБGDDR5 с 64-разрядной шиной и эффективной частотой 5 ГГц.

Общество Мишустин утвердил заочный порядок оформления инвалидности Постановление, упрощающее порядок оформления инвалидности подписал председатель правительства России Михаил Мишустин, 9 апреля сообщает пресс-служба правительства.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса 5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.