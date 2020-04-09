Политика
Газета.RuНа Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.
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с чего всё началось
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.Газета.Ru02:31
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Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»
Московский Комсомолецвчера в 23:20
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