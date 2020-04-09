Политика

Газета.RuГазета.RuНа Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.
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с чего всё началось
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net
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Газета.Ru02:31

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На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Газета.Ru02:31

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

РБК00:52

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

РИА Новостивчера в 22:58

Украинские газовики заявили, что готовы отказаться от российского газа

Телеканал 360°00:18

На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа

Известиявчера в 23:50

Украина не прекращает противодействовать строительству «Северного потока — 2»

Московский Комсомолецвчера в 23:20

Украина готова к полному прекращению транзита газа из РФ — Макогон

REGNUM01:30
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У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
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Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
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Владимир Путин рассказал о поддержке малого и среднего бизнеса

О поддержке малого и среднего бизнеса накануне говорил президент Владимир Путин.
Вести Кузбасс 02:15
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
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Зеленского проверили на коронавирус

Тест на коронавирус прошли президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд украинских чиновников.
Росбалт 02:31
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
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В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12

В Сети появился список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до MIUI 12.
Актуальные Новости вчера в 16:03
Политика

На Украине изменили условия карантина

Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.
RuNews24.ru 01:38
Общество

США вышли на второе место по числу жертв коронавируса

Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.
Известия 00:42
Экономика

В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики

Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:58
Политика

Вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении срока самоизоляции

Отмечается, что так специалист ответил на вопрос президента Владимира Путина на видеосовещании по ситуации с коронавирусом.
Аргументы и Факты 07 апреля в 13:58
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Происшествия

На Байкале медведь загнал туриста на дерево

REGNUM вчера в 05:12
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Авто

Стали известны названия будущих моделей АвтоВАЗа

ИА Красная Весна 02:27
Общество

В МЧС рассказали, как защититься от коронавируса при походе в магазин

Специалисты МЧС дали рекомендации по защите от коронавирусной инфекции при походе в магазин. Соблюдение их снизит риск заражения.
Gazeta.SPb 02:45
Армия и оружие

Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет СР-2МП «Вереск»

Piter.tv 07 апреля в 04:28
Космос

Российский космонавт рассказал о возможностях новой ракеты «Союз-2.1а»

ИА Красная Весна вчера в 07:23
Общество

Мишустин заявил о серьёзном ударе по бюджету РФ из-за пандемии

Москва, 9 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Бюджет России в 2020 году недополучит серьёзный объём доходов.
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Киберспорт

Практически полный перевод – вышел русификатор для Mount & Blade 2: Bannerlord

Русификатор совместим с последней Steam-версией игры, и предлагает «практически полный перевод и много отредактированного текста».
Городской портал Новый Нижний 06 апреля в 17:00
Общество

Губернатор Кемеровской области разрешил работать салонам красоты

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев снял режим нерабочих дней в регионе для парикмахерских и маникюрных салонов.
РБК 00:56
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
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Netflix выпустил ролик по «Очень странным делам» с дубляжами со всего мира

На YouTube-канале Netflix вышел новый ролик по «Очень странным делам», посвящённый дубляжам сериала со всего мира.
Игромания.ру вчера в 12:21
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти

Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.
Lenta.ru вчера в 22:58
Общество

Минпросвещения не против досрочного окончания учебного года для 1-8 классов

Что касается системы дошкольного образования, то Минпросвещения рекомендует в условиях стабильной санэпидситуации обеспечить в детских садах работу групп с соблюдением всех профилактических мер, а в случае возникновения неблагоприятной — регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек.
Севастополь.ру вчера в 13:52
Энергетика

Иран предупредил о провале переговоров ОПЕК+ еще до их начала

Переговоры страны ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которые пройдут 9 апреля в формате вебинара, могут оказаться безрезультатными, так как члены ОПЕК до сих пор не договорились между собой об условиях сделки.
ТАСС вчера в 08:06
Игры

Авторы Human Farm сравнивают свой проект с This War of Mine и The Walking Dead

По задумке создателей Human Farm должна будить такие же эмоции, как This War of Mine и The Walking Dead.
Игромания.ру вчера в 13:52
Экономика

ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса

Осенью 2020 года может наступить вторая волна коронавируса, в том числе и из-за истощения финансовых ресурсов, выделяемых на борьбу с заболеванием.
РБК вчера в 12:16
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Общество

Малышева опубликовала тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус» она опубликовала в Instagram.
Lenta.ru 00:30
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