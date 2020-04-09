с чего всё началось

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net. По его словам, программа оптимизации компании направлена в том числе на подготовку к нулевому транзиту.

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Зеленского проверили на коронавирус Тест на коронавирус прошли президент Украины Владимир Зеленский, а также ряд украинских чиновников.

Армия и оружие В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии "Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.

Политика На Украине изменили условия карантина Как сообщили в пресс-службе украинского кабинета министров, разрешена работа объектов почтовой и курьерской деятельности, строительных работ, работ по сбору отходов, торговле строительными материалами и химчистки.

Общество США вышли на второе место по числу жертв коронавируса Ранее второе место по смертности от коронавируса занимала Испания, число зараженных в стране достигло 148 220, зарегистрировано 14,7 тыс. летальных исходов, вылечились 48 121.

Экономика В Счётной палате призвали оказать помощь всем отраслям экономики Аудитор Счётной палаты Данил Шилков считает, что государство должно оказать адресную помощь всем отраслям экономики России в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Общество Губернатор Кемеровской области разрешил работать салонам красоты Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев снял режим нерабочих дней в регионе для парикмахерских и маникюрных салонов.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Энергетика Россия согласилась сократить добычу нефти Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки стран ОПЕК+ на 14 процентов от уровня первого квартала 2020 года.

Общество Минпросвещения не против досрочного окончания учебного года для 1-8 классов Что касается системы дошкольного образования, то Минпросвещения рекомендует в условиях стабильной санэпидситуации обеспечить в детских садах работу групп с соблюдением всех профилактических мер, а в случае возникновения неблагоприятной — регион должен обеспечить работу дежурных групп численностью не более 12 человек.

Энергетика Иран предупредил о провале переговоров ОПЕК+ еще до их начала Переговоры страны ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которые пройдут 9 апреля в формате вебинара, могут оказаться безрезультатными, так как члены ОПЕК до сих пор не договорились между собой об условиях сделки.