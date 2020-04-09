с чего всё началось

Украина готовится к прекращению транзита газа из России, на что направлена программа оптимизации газотранспортной системы страны. Об этом в интервью изданию Liga.net заявил глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

На Украине заявили о готовности к прекращению транзита газа из России

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