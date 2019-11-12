с чего всё началось

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.

На Украине заявили о готовности к снятию санкций с России

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Общество Дмитрий Медведев посетит Новосибирск По предварительной информации Татьяна Голикова и Анна Попова направляются в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в поселке Кольцово.

Политика Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Политика Власти Украины одобрили невыгодный нефтяной контракт под давлением США Американская компания, руководство которой имеет тесные связи с бывшим министром энергетики США Риком Перри, получила крупный контракт в нефтегазовой отрасли Украины благодаря давлению американских чиновников на президента страны Владимира Зеленского.

Общество КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.

Энергетика Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).

Армия и оружие В Сирии появится третья российская военная база В экспертном сообществе и ряде СМИ допускают, что РФ для реализации своих интересов в регионе может взять в аренду еще одну военную базу на севере Сирии.

Космос Китай поделился планами по исследованию планет Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.

Спорт Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев Американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.

Общество Кирилл Терешин избавился от «рук-базук» Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.

Политика Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг высказался по поводу своего отстранения от матче национальной команды в рамках девятого тура группового отбора чемпионата Европы 2020 года.

Общество В России предложили сократить срок использования шипованной резины Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).