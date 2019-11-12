Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о готовности к снятию санкций с России

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью "РБК Украина" заявил, что Киев "уже пять лет" готов к тому, чтобы не продлевать санкции в отношении России.
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с чего всё началось
«Мы уже пять лет к этому готовы, фактически с первого дня», — сказал вице-премьер в интервью
 «РБК-Украина», отвечая на вопрос о том, готов ли Киев к снятию наложенных Европой на Россию санкций.
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В Госдуме оценили заявление Киева о готовности снять санкции с России

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На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

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Во вторник в одном из домов историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери произошел пожар.
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Происшествия

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

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Политика

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Lenta.ru 07:50
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС упали на полпункта

Сводный индекс главных компаний Европы Stoxx Europe 600 упал на 0,28%, до 405,42 пункта.
News.ru вчера в 11:51
Общество

КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров

Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Политика

Россиянина Буркова экстрадируют из Израиля в США

Задержанного в Израиле россиянина Алексея Буркова экстрадируют в настоящий момент в США.
Life.ru вчера в 16:24
Энергетика

Добыча нефти в России оказалась одной из самых дорогих в мире

В дороговизне добычи Россию обогнали Казахстан (46 и 51 доллар за баррель нефти на суше и на море соответственно), сухопутные проекты США (49 долларов), офшорные проекты Анголы и Таиланда (около 50 долларов).
Lenta.ru вчера в 18:59
Происшествия

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В Тюмени в районе пересечения улиц Харьковской и Одесской провалился асфальт.
АиФ Тюмень 06:32
Армия и оружие

В Сирии появится третья российская военная база

В экспертном сообществе и ряде СМИ допускают, что РФ для реализации своих интересов в регионе может взять в аренду еще одну военную базу на севере Сирии.
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Газета.Ru 07:27
Общество

В Грузии отчитались об успешном поиске альтернативы туристам из России

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Шоу-бизнес

Вдову Магомаева экстренно госпитализировали

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Кино

Опубликован первый трейлер игрового фильма «Соник в кино»

Ролик был опубликован 12 ноября на YouTube-канале кинокомпании Paramount Pictures.
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Шоу-бизнес

На Дальнем Востоке отменили сразу три концерта Елены Темниковой

Газета.Ru 08:14
Космос

Китай поделился планами по исследованию планет

Издание China Daily сообщило, что полеты на Луну китайский астронавтов станут научно-техническим фундаментом для пилотируемых полетов на Марс.
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Спорт

Американская гимнастка погибла в результате падения с брусьев

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Авто

Цены на автомобили растут в России при падении спроса

"Производители могут удержаться на плаву только повышая цены, из-за падения доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши", - считает руководитель "Фаворит Моторс" Владимир Попов.
Новые автомобили 10 ноября в 22:50
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
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Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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Политика

Пристайко рассказал о требованиях украинцев договориться с Путиным

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о требованиях украинцев к лидеру страны Владимиру Зеленскому наладить взаимодействие с президентом России Владимиром Путиным.
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Стерлинг прокомментировал отстранение от матча Англии из-за стычки

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Общество

Опрос: индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза

Индикатор доверия губернаторскому корпусу среди российских граждан вырос с 14 до 28 процентных пунктов (п.п.) с лета 2018 года.
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Политика

Украинский депутат пришел на заседание Рады в маске Джокера

Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера.
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Общество

В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

Ведущая передачи "Время" на Первом канале Екатерина Андреева прокомментировала заявление своего коллеги Андрея Малахова о его заработной плате.
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