В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году Украина, государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции.

На Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции

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