Политика
Lenta.ruНа Украине заявили о готовности отменить антироссийские санкции
В 2014 году по итогам референдума в состав России вошел Крым. Украина и ряд других стран считают присоединение полуострова незаконным, однако Москва отвергает обвинения. В том же году Украина, государства-члены Евросоюза, а также США и другие страны ввели против России экономические санкции.
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Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Известия 02:31
Хоккей
Кузнецов сделал дубль в матче с «Аризоной»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 21:24
Политика
Назарбаев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 01:04
Общество
2% россиян полностью отказались от наличных
Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК 10 ноября в 23:00
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия вчера в 00:42
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
Общество
На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru вчера в 07:15
Общество
В алтайском селе косят траву со снегом к приезду Медведева
В сети появилось видео, на котором рабочие косят сухую траву, когда уже выпал снег.
Алтайская правда 01:58
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал лестно отозвался о Тедеско
Полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал лестно отозвался о 34-летнем наставнике красно-белых Доменико Тедеско.
Газета.Ru вчера в 21:39
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Кино
Дмитрий Медведев поздравил режиссера Юрия Кару с юбилеем
Актуальные Новости 02:23
Политика
Кремль прокомментировал информацию о недвижимости семьи Асада в Москве
В Кремле не располагают данными о том, покупали ли родственники президента Сирии Башара Асада недвижимость в комплексе "Москва-Сити", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Москва 24 вчера в 07:44
Происшествия
Доценту СПбГУ предъявлено обвинение в убийстве аспирантки
ТК Звезда вчера в 08:15
Общество
СК запустил спецпроект по поиску пропавших детей
Следственный комитет РФ открыл на своем сайте рубрику «Внимание, пропал ребенок!», в которой публикуются актуальные сведения о розыске несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
Аргументы и Факты 02:28
Происшествия
В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС
Сотрудники дорожно-патрульной службы в Краснодаре задержали адвоката Алену Миргородскую.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Общество
Вдову Магомаева экстренно госпитализировали
Профиль 02:24
Политика
Закон об амнистии в Донбассе «лежит в столе», заявил глава МИД Украины
По словам главы МИД Украины, закон об амнистии «лежит где-то в столе, закинут».
Политика Сегодня вчера в 18:38
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» допустить экспертов Киева к ГИС Суджа
«Нафтогаз» призывает «Газпром» разрешить украинским экспертам провести проверку пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа, расположенной между Сумской и Курской областями, заявил глава украинской компании Андрей Коболев.
RT на русском вчера в 17:14
Спорт
ВАДА предсказало решение о несоответствии РУСАДА кодексу
После доклада экспертов ВАДА озвучит рекомендации. Вероятно, «российским властям будет заявлено о несоответствии».
Взгляд.ру вчера в 19:58
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Миланом» травмой Криштиану
Metaratings вчера в 00:34
Авто
Land Rover анонсировал совершенно новый Range Rover Crossover
Британский автопроизводитель выпустит совершенно новый Range Rover Crossover в 2021 году.
SpeedMe 10 ноября в 12:50
Экономика
Компании Аркадия Ротенберга не смогли заработать на строительстве Крымского моста
Триллионы на кону: почему миллиардер Аркадий Ротенберг передумал покидать большую стройку после Крымского моста "Стройгазмонтаж" был назначен генподрядчиком проекта строительства Крымского моста в январе 2015 года.
Forbes 01:30
Происшествия
У москвича украли более 420 тысяч рублей, перевыпустив его SIM-карту
Более 420 тысяч рублей перевели себе неизвестные мошенники с банковской карты жителя Москвы, перевыпустив его SIM-карту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
РИА Новости 02:29
Политика
Глава Минобороны Боливии подал в отставку
Министр обороны Боливии Хавьер Савалета в своём видеообращении к гражданам страны сообщил, что принял решение подать в отставку.
News.ru 02:17