Армия и оружие

РБКРБКУкраина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
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В ДНР пообещали Киеву ответить «тотальным усмирением»

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Украина заявила о готовности к возвращению Донбасса силой

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Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

Газета.Ru11:22

В ДНР пообещали Киеву «тотальное усмирение» в случае наступления

Московский Комсомолец14:33

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РЕН ТВ07:54

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Lenta.ru07:42
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

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Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

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Головин попал в основной состав «Монако» на матч 1/8 финала Кубка Франции

"Монако" объявил состав на матч 1/16 финала Кубка Франции против "Сен-Прив Сен-Илер".
Газета.Ru 14:31
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Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину

В автомобиле между мужчинами, которые в своё время принимали участие в боевых действиях на востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу.
RT на русском 13:51
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
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Ученые измерили параметры солнечной вспышки

Измеряя падение напряженности электрического и магнитного полей, ученые могут, пользуясь законом сохранения энергии, вычислить ускорение частиц в солнечной вспышке и энергию процессов, которые она вызывает.
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Кадыров заявил, что не заинтересован в должности вне Чечни

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Общество

ВОЗ проведет экстренное заседание из-за нового коронавируса в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в среду экстренное заседание чрезвычайного комитета в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, говорится в пресс-релизе организации.
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Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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Общество

Алкоголь уберут из системы «все включено» на Майорке и Ибице

Алкоголь в нелимитированных количествах будет запрещен на Балеарских островах.
Газета.Ru 09:05
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
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Прокурор застал Улюкаева за нарушением тюремного распорядка

Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев нарушил тюремный распорядок - проверяющий прокурор заметил его сидящим на кровати в дневное время.
Газета.Ru 06:10
Армия и оружие

Лукашенко сменил министра обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января назначил нового министра обороны страны.
BFM.ru 14:20
Политика

Закон о Госсовете примут после утверждения поправки в Конституцию

Законопроект с предлагаемыми изменениями в Конституцию РФ был в понедельник внесен президентом РФ Владимиром Путиным в Госдуму.
РИА Новости 10:55
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Политика

Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 13:03
Футбол

Генсек РФС раскритиковал планы расширения российской премьер-лиги

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 23:39
Общество

Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби

Полиция Абу-Даби задержала рэпера Гуфа в аэропорту города из-за дебоша в самолете.
Газета.Ru 12:19
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

Как сообщает газета "Известия", депутаты от "Единой России" предложили законопроект, который запрещает банкам взимать комиссию за коммунальные платежи.
Вести.Ru 00:50
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в России в первой декаде января упала до 5,92% годовых.
РИА Новости вчера в 00:00
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru 18 января в 23:32
Происшествия

Капитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию в Нижнекамске и скрылся

Водитель иномарки, как сообщают очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.
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Джордж Мартин разочаровал фанатов анонсом новой книги

Актуальные Новости 18 января в 15:00
Экономика

Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
РБК 13:54
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Космос

Над Одессой видели спутники компании SpaceX — СМИ

REGNUM вчера в 02:49
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Космос

Грузовой Airbus Beluga XL совершил первый полёт

Один из самых ожидаемых в мире самолётов — грузовой лайнер Airbus Beluga XL — введён в эксплуатацию и совершил свой первый полёт 9 января 2020 года.
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В отеле в Перми жертвами прорыва трубы с кипятком стали 5 человек

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав, еще три человека в результате инцидента в мини-отеле «Карамель» получили телесные повреждения – они были госпитализированы, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ожоги получили два спасателя.
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