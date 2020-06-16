Политика
Lenta.ru«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. Об этом в интервью изданию OilPoint рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.
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Общество
Работу 1 июля нижегородцам оплатят в повышенном размере
1 июля в России объявлен выходным днем из-за всенародного голосования.
Pro Город НН 05:40
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Путешествия
АТОР: туристам нужны три справки для заселения в санатории в период пандемии
Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщила, что для заселения в санатории туристам нужны три справки.
Коммерсантъ 20:33
Общество
Глава Минздрава Мурашко допустил полное снятие ограничений в 2021 году
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью карантинные меры в России будут отменены, вероятно, не раньше следующего года.
Газета.Ru 16:40
Энергетика
Кабмин может увеличить до 60% субсидирование перевода машин на газ
Правительство поддержало инициативу министра энергетики Александра Новака, который предложил увеличить на 30% субсидии на перевод машин с бензина на газ.
Газета.Ru 03:11
Происшествия
Четыре человека погибли при спасении тонущей девочки в Забайкалье
Четыре человека погибли на реке Онон в Забайкальском крае, спасая тонущую 15-летнюю девочку.
Известия вчера в 23:52
Фигурное катание
Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
Происшествия
Адвоката фигуранта дела об аргентинском кокаине госпитализировали с сердечным приступом
Адвокат предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны Андрея Ковальчука Абубакар Вадаев госпитализирован с сердечным приступом во время заседания в Солнцевском суде Москвы.
ТАСС 19:37
Происшествия
Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев
Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек.
РБК вчера в 11:05
Игры
Французский Amazon: PlayStation 5 выйдет в ноябре по цене 500 евро
В прошлый четверг, 11 июня, Sony провела онлайн-шоу Future of Gaming, на котором представила дизайн двух версий PlayStation 5 — с оптическим приводом и без него.
3DNews 07:34
Экономика
Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис
Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
РИА Новости вчера в 22:27
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском 10:25
Здоровье
Четвертый случай выявления Covid-19 в колымском поселке. Пациентку отправили в Магадан
Фото: Gorod-che.ru Жительницу Хасынского районного округа с подозрением на коронавирус направили в Магадан в областной инфекционный госпиталь, сообщает "Магаданская правда".
Весьма 20:11
Футбол
«Барселона» победила «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу
Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.
ТАСС Спорт 18:01
Авто
Компания Lexus представила седан IS четвертого поколения
Технической начинкой нового Lexus IS является 245-сильная «турбочетверка» 2,0 литра, а также «атмосферник» V6 3,5 литра.
Evo-rus.com 10:59
Происшествия
Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском
Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 09:20
Хоккей
Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России
В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России.
Газета Кемерова вчера в 23:57
Политика
Суда «Газпрома» пошли к «Северному потоку — 2» через Суэцкий канал
Суда, которые обеспечат работу трубоукладчиков для завершения "Северного потока — 2", пошли в Балтийское море по самому короткому пути — через Суэцкий канал.
Евразия Daily 14 июня в 19:05
Космос
В атмосфере Марса впервые заметили необычное зеленое свечение
Спектрометры аппарата TGO дали возможность заметить зелёное свечение в атмосфере Марса.
Дни24 12:52
Общество
Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными
Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков.
РБК 17:00
Общество
Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса
Власти Пекина приняли решение ограничить выезд из столицы после новой вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади».
KM.ru 11:29
Политика
Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции
Документ появился на фоне протестов против полицейского насилия.
Эхо Москвы 19:06
Общество
Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости».
РБК вчера в 21:44
Общество
В магазинах продают Конституцию с внесенными поправками
В книжных магазинах появились обновленные издания Конституции с вынесенными на голосование поправками, сообщил РБК.
Афиша Daily 10:22
Общество
Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году
Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 18:29
Происшествия
В Екатеринбурге воспитательницу наказали за пьянку в детсаду
Российская газета вчера в 09:02