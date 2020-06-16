Политика

Lenta.ruLenta.ru«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. Об этом в интервью изданию OilPoint рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.
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«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

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Московский Комсомолец10:26

«Газпром» приступил к демонтажу газовых труб для транзита через Украину

РИА Новости09:13

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

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Робот-собака от Boston Dynamics впервые поступил в прямую продажу

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Экономика

Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис

Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
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В атмосфере Марса впервые заметили необычное зеленое свечение

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Агутин прокомментировал «нездоровый» вид Расторгуева на фото

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