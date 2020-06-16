На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой. Об этом в интервью изданию OilPoint рассказал глава Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон.

«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину

Происшествия Адвоката фигуранта дела об аргентинском кокаине госпитализировали с сердечным приступом Адвокат предполагаемого организатора поставок кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны Андрея Ковальчука Абубакар Вадаев госпитализирован с сердечным приступом во время заседания в Солнцевском суде Москвы.

Происшествия Во Франции 10 человек пострадали в столкновениях с участием чеченцев Во французском Дижоне в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чеченской Республики и арабской диаспоры пострадали не менее десяти человек. 1,6K

Экономика Экономисты дали россиянам советы, как накопить деньги в кризис Одно из наиболее удачных вариантов для сбережений россиян во время пандемии коронавируса — хранение денег в валюте, заявил в беседе с порталом "Ura.ru" советник гендиректора компании "Открытие брокер", доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. 13

Фигурное катание Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.

Здоровье Четвертый случай выявления Covid-19 в колымском поселке. Пациентку отправили в Магадан Фото: Gorod-che.ru Жительницу Хасынского районного округа с подозрением на коронавирус направили в Магадан в областной инфекционный госпиталь, сообщает "Магаданская правда".

Футбол «Барселона» победила «Леганес» в матче чемпионата Испании по футболу Футболисты "Барселоны" обыграли "Леганес" в домашнем матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Происшествия Власти оценили состояние двух пострадавших в ДТП под Челябинском Двое пострадавших в ДТП с участием шести автомобилей, которое произошло во вторник в Челябинской области, находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба минздрава региона. 395

Хоккей Хоккеист Овечкин сравнил жизнь в США и России В прямом эфире в Instagram в беседе с актрисой и телеведущей Юлией Бордовских нападающий Washington Capitals Александр Овечкин сравнил жизнь в США и России. 1

Общество Власти выведут транспортные карты из-под запрета на пополнение наличными Ассоциация банков «Россия» подготовила поправки в закон 161-ФЗ «О национальной платежной системе», которые разрешают пополнять наличными средствами транспортные карты и карты школьников, выпущенные по модели электронных кошельков. 2

Общество Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса Власти Пекина приняли решение ограничить выезд из столицы после новой вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади».

Общество Все школы России оборудуют камерами с функцией распознавания лиц Все школы России оборудуют системами видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, этим будет заниматься Национальный центр информатизации (НЦИ), который входит в корпорацию «Ростех», сообщили «Ведомости». 573