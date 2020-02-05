Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра». Правда что это за «новая эра» она сказать затрудняется.

На Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

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