Политика
REGNUMНа Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра». Правда что это за «новая эра» она сказать затрудняется.
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Происшествия
Россиянин напился, прикусил язык и умер
В Москве местный житель напился, прикусил язык и умер в больнице. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Культура
В HBO подтвердили выход нового эпизода сериала «Друзья»
Американская телевизионная компания HBO, принадлежащая WarnerMedia, подтвердила выход нового эпизода культового сериала «Друзья» - его покажут в мае этого года.
Экономика
Три российских сахарных завода приостанавливают работу
Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Общество
Умер последний маршал Советского Союза Язов
Гаджеты
Sony представила смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Размеры аппарата 166х72х7, 9 мм, вес – 181 г. В продажу новинка поступит под управлением Android 10, а цену и дату старта продаж Sony Xperia 1 II пока не озвучили.
Общество
Администрация Трампа запросила $2,5 млрд на борьбу с коронавирусом
Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Associated Press со ссылкой на заявление бюджетного управления Белого дома.
Армия и оружие
В США объяснили заход американского эсминца в Черное море
Эсминец ВМС США USS Ross зашел в Черное море в рамках операции по обеспечению безопасности и повышению региональной стабильности.
Армия и оружие
США провели учения на случай ядерного удара России
США провели военные учения, по сценарию которых Россия наносит ядерный удар по натовскому объекту на территории Европы.
Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Происшествия
В Пермском крае прорвало магистральный газопровод
В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
Политика
Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Шоу-бизнес
От объявившего себя трансгендерной женщиной певца отказались родители
От певца Оскара (настоящее имя — Шамиль Малкандуев), объявившего себя трансгендерной женщиной Скарлетт, отказались родители.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
Футбол
«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз: Зидан остановит атаку Гвардиолы
Эксперты в прогнозе на матч «Реал» — «Манчестер Сити» склоняются к команде Хосепа Гвардиолы.
Происшествия
Украинский суд арестовал участников беспорядков в Новых Санжарах
На Украине суд арестовал четырех участников беспорядков в полтавском поселке Новые Санжары, вспыхнувших из-за размещения в местном санатории эвакуированных из охваченного коронавирусом Китая.
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Общество
На Канарах изолировали тысячу постояльцев отеля из-за коронавируса
На территории отеля находится около тысячи человек. Сообщается, что у одного из постояльцев был обнаружен коронавирус.
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
Космос
В шаровом скоплении NGC 6205 нашли двойной миллисекундный пульсар
С помощью китайского сферического радиотелескопа с 500-метровой апертурой FAST астрономам удалось найти двойной миллисекундный пульсар в шаровом скоплении NGC 6205.
Футбол
Дембеле не собирается уходить из «Барселоны»
Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует покидать клуб, утверждает Mundo Deportivo со ссылкой на слова близкого друга игрока в интервью France Football.
Музыка
Джастин Бибер побил рекорд Элвиса Пресли
Джастин Бибер установил новый музыкальный рекорд, который последние 59 лет принадлежал Элвису Пресли.
Общество
В Башкирии чиновник обругал посетителя матом за вопрос о дороге
В Башкирии в Иглинском районе посетитель-провокатор снял на видео, как местный чиновник ответил ему матом на просьбу про дорогу.
Наука
Искусственный интеллект создал новый мощный антибиотик
Программу разработали специалисты из MIT. Искуственный интеллект открыл новый антибиотик, способный лечить более 30 заболеваний.
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.