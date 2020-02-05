Политика

REGNUMREGNUMНа Украине заявили о начале «новой эры» в отношениях с Россией

Бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евросоюзной интеграции Елена Зеркаль заявила, что в отношениях с Российской Федерацией наступила «новая эра». Правда что это за «новая эра» она сказать затрудняется.
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Бывший украинский дипломат заявила о новой эре в отношениях с Россией

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Украинский юрист
Украинский государственный деятель, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции с 2014 года. Также в течение 12 лет работала в Министерстве юстиции Украины начиная с 2001 года в качестве директора Департамента международного права, директора Государственного департамента по гармонизации законодательства и в качестве директора Департамента по связям с органами государственной власти.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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