с чего всё началось

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Спорт Клебо отреагировал на приглашение Большунова Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.

Общество Более полумиллиона россиян сообщили о наличии второго гражданства Напомним, в 2014 году в России вступил в силу закон о том, что в течение 60 дней после приобретения второго иностранного гражданства россияне обязаны письменно уведомить территориальные миграционные подразделения.

Футбол Фанаты «Милана» встретили Ибрагимовича в аэропорту Шведский нападающий Златан Ибрагимович был встречен фанатами в аэропорту, куда он прибыл в четверг, чтобы пройти медосмотр для итальянского клуба.

Экономика Как проиндексируют пенсии с 1 января С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года, сообщили в Отделении Пенсионного фонда РФ по Астраханской области.

Финансы Стало ясно, что будет с рублем в 2020 году За год рубль укрепился на 8,5 процента к доллару и почти на 11 процентов к евро, став одной из самых привлекательных для покупки валют.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Гаджеты Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020 Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.

Шоу-бизнес Александр Петров признался в любви Стасе Милославской Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Происшествия Мать похищенной в Москве девочки могут лишить родительских прав Сотрудники Следственного комитета (СК) отправили в компетентные органы материалы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки.