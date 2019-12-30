Политика
РБКНа Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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с чего всё началось
Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не сможем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам, — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».News.ru03:13
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Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Экономика
В России предложили создать авиакомпанию для Дальнего Востока
Российское правительство вместе с крупными банками задумались о создании лоукостера на Дальнем Востоке.
Происшествия
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери
В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Хоккей
Швейцария — Россия 0:0 (1-й период)
Опубликован рейтинг сборных на Молодёжном чемпионате мира (МЧМ), на основании которого распределятся полуфинальные пары турнира.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Футбол
Роналду поздравил возлюбленную и фанатов с Новым годом
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поздравил своих фанатов и возлюбленную с Новым годом.
Энергетика
Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на два месяца
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко под конец дня 31 декабря подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года.
Культура
Fly о сериале «Ведьмак»: «История могла быть более структурированной»
Саппорт состава Evil Geniuses по Dota 2 отметил Генри Кавилла в роли Геральта, а также заявил, что повествование можно было сделать более структурированным.
Теннис
Сафин — о сборной России на ATP Cup: «Команда мечты»
За Россию на турнире выступят Даниил Медведев и Карен Хачанов. На пресс-конференции Сафин назвал сборную России "дрим-тим" (команда мечты).
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
Киберспорт
Онлайн в The Witcher 3: Wild Hunt превысил 100 тысяч пользователей
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Происшествия
Видео избиения заключенных в СИЗО Кузбасса появилось в сети
Экономика
Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров
Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
Политика
Американским военным запретили пользоваться Tik Tok
Военнослужащим США запретили пользоваться китайским приложением Tik Tok.
Транспорт
ГИБДД усилила контроль за пьяными водителями по всей России
ГИБДД усиливает контроль за нетрезвыми водителями в течение всех праздничных дней, заявили в пресс-службе ведомства.
Гаджеты
Утечка указывает, что i9 10900K будет на 30% быстрее i9 9900K
В этом году ожидается выход нового высокопроизводительного процессора для настольных PC Intel Core i9 10900K.
Экономика
Экономика Сингапура показала самый низкий рост с 2011 года
Рост экономики Сингапура в 2019 году составил 0,7%, что стало самым низким показателем с 2011 года, говорится в заявлении министерства торговли и промышленности республики.
Общество
В ГИБДД хотят отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Гиляков отметил, что с октября вступят в силу поправки в правила проведения практического экзамена на получение водительских прав.
Культура
Потап и Настя Каменских примут участие в семейном «Голосе»
Музыкант Потап сообщил на своей страничке в Instagram, что вместе с женой певицей Настей Каменских будет участвовать в украинской версии шоу «Голос».
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Футбол
Клопп: «„Ливерпуль“ не боится проиграть»
Понимаем, в какой ситуации находимся, но поверьте, «Ливерпуль» не боится проиграть.
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его на площади Святого Петра в Ватикане, передает РИА Новости.
Музыка
Бербеков стал победителем восьмого сезона шоу «Голос»
Происшествия
Полицейские на Урале застрелили напавшего на них мужчину
Полицейские в небольшом городе Камышлов на юге Свердловской области застрелили пьяного молодого человека, набросившегося на них с монтировкой, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых.