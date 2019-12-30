Политика
RT на русскомВ Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил агентству «Интерфакс-Украина», что страна еще «не созрела» для прямых поставок газа из России.Дождь07:50
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