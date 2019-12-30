с чего всё началось

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Спорт Норвежский лыжник Клэбо оценил приглашение Большунова на водку Российский лыжник Александр Большунов пригласил своего норвежского коллегу Йоханнеса Хесфлота Клэбо поесть торт и выпить вместе водки в отеле в честь своего дня рождения.

Политика Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим "Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.

Происшествия В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.

Шоу-бизнес Дана Борисова ужаснула подписчиков внешним видом Стоит отметить, что нашлись и те, кто встал на сторону телеведущей, посчитав, что внешний вид не имеет никакого значения.

Общество Мир растет и теплеет. Экономические итоги 2019 года Нобелевскую премию присудили борьбе с бедностью Нобелевскую премию по экономике в 2019 году получили исследователи Абхиджит Банерджи и Эстер Дюфло из Массачусетского технологического института и Майкл Кремер из Гарвардского университета.

Космос Ученые приблизились к решению задачи трех тел Первая формулировка задачи трех тел впервые была опубликована Исааком Ньютоном в фундаментальной работе «Математические начала натуральной философии».

Общество Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.