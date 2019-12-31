Политика

РБКРБКНа Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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с чего всё началось
Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не сможем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам, — цитирует
 Кулебу «Интерфакс-Украина».
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