Политика
РБКНа Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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с чего всё началось
Когда мы создадим целостный энергетический газовый рынок по нормам ЕС, мы не сможем запретить компаниям покупать газ у «Газпрома» в соответствии с их договоренностями, но «Газпром» будет играть в Украине исключительно по европейским правилам и нормам, — цитирует Кулебу «Интерфакс-Украина».News.ru03:13
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре
Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.
Авто
УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Общество
В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием
Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, который обяжет граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций (ЧС) при соответствующем решении властей.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Происшествия
В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж
Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.
Общество
Песков назвал главное достижение 2019 года
Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить, это главное достижение 2019 года.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.
Происшествия
Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.
Гаджеты
Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.
Шоу-бизнес
Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность
Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Футбол
«Гранада» арендовала Фулькье у «Уотфорда» до конца сезона
Происшествия
Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани
Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Хоккей
Панарин стал третьей звездой матча «Эдмонтон» — «Рейнджерс»
Общество
Больной раком хирург Андрей Павленко опубликовал прощальное письмо
Свое письмо больной раком врач опубликовал на странице в Facebook.
Общество
В России снизился порог для беспошлинных интернет-покупок за рубежом
С 1 января 2020 года в России изменилась норма закона, регламентирующая беспошлинные интернет-покупки в зарубежных магазинах.
Происшествия
В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф
В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
Футбол
В «Барселоне» были уверены, что де Лигт перейдет к ним
По словам Райолы, де Лигт должен был переходить летом именно к «Сине-гранатовым». «Барселона» подумала, что дело в шляпе.
Армия и оружие
Белоруссия обсуждает с НАТО проведение совместных учений
Напомним, что о возможности проведения совместных учений с НАТО Белоруссия заявляла еще в начале месяца.
Единоборства
Бетербиев может отказаться от боя в Китае и потерять пояс IBF
Здоровье
Депздрав рекомендовал не смешивать алкоголь в новогоднюю ночь
Чтобы снизить ущерб для здоровья при праздновании Нового года, рекомендуется не смешивать алкогольные напитки и не повышать градус употребляемого алкоголя, сообщил заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.