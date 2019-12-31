с чего всё началось

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Армия и оружие Турецкая армия атаковала район российской военной базы в Тель-Тамре Информационное издание «Anha News» сообщает о том, что несколько часов назад турецкая армия без видимых причин атаковала позиции сирийских курдов в районе российской военной базы в городе Тель-Тамр.

Авто УАЗ планирует расширить экспорт автомобилей в Китай Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) планирует расширить поставки автомобилей в Китай, сообщил РИА Новости губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Общество В Киеве националисты отметили день рождения Бандеры факельным шествием Идут националисты с детьми на плечах и факелами в руках. В этом году со дня рождения Степана Бандеры — 111 лет.

Происшествия В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

Происшествия В МВД назвали самые популярные среди карманников места для краж Чаще всего карманники совершают кражи в транспорте и в точках быстрого питания, а также в магазинах и концертных залах, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada Сегодня, 1 января 2020 года, «АвтоВАЗ» повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA на 5 – 23 тыс. рублей.

Происшествия Начальник Генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета В результате аварийной посадки вертолета в Тайване погибли восемь человек, среди них — начальник Генерального штаба страны Шэнь Имин, пишет газета China Daily.

Гаджеты Microsoft через две недели прекратит поддержку Windows 7 Корпорация Microsoft через две недели прекратит поддержку операционной системы Windows 7. Финальной датой поддержки одной из самых популярных ОС в мире назван вторник, 14 января.

Шоу-бизнес Жена Андрея Малахова намекнула на вторую беременность Жена телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева поделилась в своем микроблоге теплым снимком, на котором супруг нежно держит ее за подбородок.

Происшествия В Москве грабители не смогли унести слишком тяжелый сейф В Москве грабители проникли в частный дом и попытались украсть сейф с 15 миллионами рублей, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.