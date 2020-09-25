На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
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На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
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Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности вернуть Крым силовым путем. Отрывок его интервью телеканалу «Дом» доступен на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Рассказывая в интервью
телеканалу "Дом" о планах Киева по созданию международной платформы для обсуждения ситуации в Крыму, а также о предпринимаемых действиях по "деоккупации" полуострова, Кривонос заявил о важности создания подобной платформы.
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«Отдадут Крым или останутся без штанов»: власти Украины настаивают на антироссийских санкциях
Московский Комсомолец02:51