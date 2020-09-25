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Lenta.ru
Lenta.ru

На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности вернуть Крым силовым путем. Отрывок его интервью телеканалу «Дом» доступен на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Рассказывая в интервью
 телеканалу "Дом" о планах Киева по созданию международной платформы для обсуждения ситуации в Крыму, а также о предпринимаемых действиях по "деоккупации" полуострова, Кривонос заявил о важности создания подобной платформы.
Инфорос05:01
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Вести Крым

На Украине признались – нечем «воевать» за Крым

Вести Крым07:58
Газета.Ru

В Киеве заявили о невозможности силой вернуть Крым

Газета.Ru07:51
Московский Комсомолец

«Отдадут Крым или останутся без штанов»: власти Украины настаивают на антироссийских санкциях

Московский Комсомолец02:51
REGNUM

Украина не сможет «вернуть» Крым силовым путём — СНБО

REGNUM04:59
Lenta.ru

На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Lenta.ru03:56
Life.ru

«Мы не потянем». На Украине оценили шансы на возвращение Крыма военным путём

Life.ru06:11
РИА Новости Крым

На Украине озвучили новый план «возвращения Крыма»

РИА Новости Крым02:27

Эксперт оценил возможность повторения весеннего сценария с COVID-19

Заместитель директора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов прокомментировал возможность повторения весеннего сценария с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском08:50
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики

«Одобрить с учётом состоявшегося обсуждения общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в решении правительства.
RT на русском09:34
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Обновленный Volkswagen Tiguan получит в России четыре комплектации

Обновлённый Volkswagen Tiguan в топовой комплектации R-Line дополнен 19-дюймовыми дисками, задним спойлером, особым бампером, кожаной отделкой сидений с памятью настроек, накладками на пороги и педали, особыми напольными коврики и рулём.
За рулем Кубань08:47
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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МИД РФ обещал ответные меры Болгарии на высылку российских дипломатов

Согласно сообщению МИД, опубликованному на сайте, ведомство рассматривают объявление двух российских дипломатов персонами non grata в Софии как «преднамеренную попытку нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому взаимодействию».
Evo-rus.com01:56

Дэниэл Рэдклифф озвучил условие для возвращения к роли Гарри Поттера

Актер озвучил свое условие, при котором он будет сниматься в картине «Проклятое дитя» – Джоан Роулинг, которая ранее заявила о неприязни к трансгендерам, не должна иметь никакого отношения к экранизации.
Evo-rus.com07:32
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Полиция Ленобласти опровергла фейк о «рабовладельческой ферме»

Пикалёво, Ленинградская область, 25 сентября 2020, 15:30 — REGNUM Полиция Ленинградской области опровергла сообщение мужчины о наличии рабовладельческой фермы в городе Пикалёво, где якобы его и еще порядка двадцати человек насильно держал и эксплуатировал местный бизнесмен.
REGNUM08:30
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Плавучий рефрижератор протаранил корабль Балтфлота в проливе Эресунн

Сообщается, что в условиях густого тумана в морских водах Скандинавии гражданское торговое судно Ice Rose врезалось в российских фрегат Балтийского флота ВМФ РФ, который направлялся в порт Гётеборг Швеции.
Evo-rus.com07:03
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