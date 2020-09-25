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Lenta.ru
Lenta.ru

На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности вернуть Крым силовым путем. Отрывок его интервью телеканалу «Дом» доступен на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Рассказывая в интервью
 телеканалу "Дом" о планах Киева по созданию международной платформы для обсуждения ситуации в Крыму, а также о предпринимаемых действиях по "деоккупации" полуострова, Кривонос заявил о важности создания подобной платформы.
Инфорос05:01
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На Украине признались – нечем «воевать» за Крым

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Газета.Ru

В Киеве заявили о невозможности силой вернуть Крым

Газета.Ru07:51
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На Украине озвучили новый план «возвращения Крыма»

РИА Новости Крым02:27
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Украина не сможет «вернуть» Крым силовым путём — СНБО

REGNUM04:59
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На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Lenta.ru03:56
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«Отдадут Крым или останутся без штанов»: власти Украины настаивают на антироссийских санкциях

Московский Комсомолец02:51
Life.ru

«Мы не потянем». На Украине оценили шансы на возвращение Крыма военным путём

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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Двум жителям Перми и Кемерово грозит суд за реабилитацию нацизма

Москва, 25 сентября 2020, 12:33 — REGNUM Российский Следственный комитет завершил расследование уголовных дел против жителя Перми и жителя Кемерово, обвиняемых в реабилитации нацизма путём «участия» в акции «Бессмертный полк онлайн».
REGNUM05:33
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" провели пуски крылатых ракет в ходе основного этапа стратегических учений "Кавказ-2020" на полигоне Капустин Яр, рассказали журналистам в Минобороны РФ.
РИА Новости07:54
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03