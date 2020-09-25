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Lenta.ru
Lenta.ru

На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о невозможности вернуть Крым силовым путем. Отрывок его интервью телеканалу «Дом» доступен на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Рассказывая в интервью
 телеканалу "Дом" о планах Киева по созданию международной платформы для обсуждения ситуации в Крыму, а также о предпринимаемых действиях по "деоккупации" полуострова, Кривонос заявил о важности создания подобной платформы.
Инфорос05:01
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News.ru

На Украине признали невозможность вернуть Крым силой

News.ru06:26
Lenta.ru

На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой

Lenta.ru03:56
REGNUM

Украина не сможет «вернуть» Крым силовым путём — СНБО

REGNUM04:59
Piter.tv

На Украине озвучили новый план «возвращения Крыма»

Piter.tv04:40
Life.ru

«Мы не потянем». На Украине оценили шансы на возвращение Крыма военным путём

Life.ru06:11
Московский Комсомолец

«Отдадут Крым или останутся без штанов»: власти Украины настаивают на антироссийских санкциях

Московский Комсомолец02:51
РИА Новости Крым

На Украине озвучили новый план «возвращения Крыма»

РИА Новости Крым02:27

Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Сбербанк утвердил выплату рекордных для российского рынка дивидендов

Объем выплат Сбербанка соответствует 50% его чистой прибыли по МСФО за прошлый год, подобный уровень отсечения для дивидендов к кредитной организации применяется впервые (Минфин настаивает, чтобы госкомпании направляли на вознаграждение акционеров половину чистой прибыли).
РБК05:18
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Киркоров отреагировал на информацию о нарушении закона

Российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившуюся в ряде СМИ информацию о наличии у него загородного домовладения, в нарушение российского законодательства построенного в непосредственной близости от водного объекта общего пользования.
Lenta.ru06:20
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Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

Постпредство РФ при ОЗХО 23 сентября направило ноту постпредству ФРГ при организации с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Навальным, в частности, результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы российского гражданина.
РИА Новости06:11
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Препараты от COVID-19 внесут в список жизненно важных лекарств в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что лекарственные препараты, которые используются для лечения коронавирусной инфекции, будут включены в список жизненно необходимых лекарств министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявлял в августе 2020 года.
REGNUM04:25
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Ученые нашли причину массовой гибели лесов под Норильском

Специалисты по дендрохронологии из России, Великобритании, Германии, США, Швейцарии и Чехии провели крупнейшее в истории изучения арктических лесов исследование годичных колец, которое показало, что прямые и косвенные последствия работы промышленных предприятий Норильска намного глубже, чем считалось ранее.
РИА Новости04:54
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Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 25 сентября заявил, что на следующей неделе может рассмотреть вопрос о введении двухнедельного карантина по коронавирусу для приезжающих из стран Запада.
Известия06:10
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