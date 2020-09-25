Лукашенко допустил введение карантина для приезжающих из стран Запада

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым 25 сентября заявил, что на следующей неделе может рассмотреть вопрос о введении двухнедельного карантина по коронавирусу для приезжающих из стран Запада.