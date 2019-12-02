Политика
РИА НовостиНа Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия
Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
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Общество
Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат
Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
Авто
Самый недорогой кроссовер Toyota Yaris LX пользуется огромным спросом
Продажи нового небольшого паркетника Toyota Yaris LX стартовали в конце октября.
Происшествия
Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26
Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
Происшествия
В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом
Политика
Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма
Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Общество
Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком
Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
Политика
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
Здоровье
Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки
Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Наука
Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза
Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Технологии
Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5
Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Хоккей
Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ
Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Гаджеты
Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD
Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Единоборства
Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем
Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Политика
Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит вести себя во время саммита «нормандской четверки» в Париже.
Армия и оружие
Масштабные киберучения НАТО начинаются в Эстонии
В Эстонии с понедельника начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.
Футбол
Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Футбол
Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды
Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Финансы
Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.