Политика

РИА НовостиРИА НовостиНа Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

Новый заместитель гендиректора концерна "Укроборонпром", бывший депутат Верховной рады Мустафа Найем заявил, что украинская компания "выигрывает" позиции у России на внешних рынках и продолжает с ней конкурировать, об этом он сказал в интервью телеканалу ATR.
Читать в источнике
Комментировать9

Подробнее о событии

На Украине заявили о победе над Россией на мировом рынке оружия

РИА Новости18:03

В Киеве заявили о победе над Россией на оружейном рынке

Московский Комсомолец18:35

На Украине заявили о «победе» над Россией на мировом рынке оружия

Взгляд.ру19:53

Украина способна конкурировать с РФ на рынке оружия — экс-депутат Рады

REGNUM19:06

«Укроборонпром» заявил о победе над Россией на внешних рынках оружия

News.ru18:21

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

Известия20:34

На Украине порассуждали о преимуществе перед Россией на рынке оружия

Lenta.ru20:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 20:39, Ашберн
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Известия 20:00
Авто

Самый недорогой кроссовер Toyota Yaris LX пользуется огромным спросом

Продажи нового небольшого паркетника Toyota Yaris LX стартовали в конце октября.
Новые автомобили 29 ноября в 21:59
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК 17:11
Происшествия

В районе Забайкалья объявлен траур по погибшим в ДТП с автобусом

RT на русском 19:25
Политика

Аваков резко ответил на заявление о распаде Украины из-за национализма

Глава украинского МВД Арсен Аваков резко отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, назвавшего национализм на Украине угрозой единству страны.
Известия 11:08
Общество

Сомнолог дал рекомендации работникам со сменным графиком

Глава Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин дал советы гражданам, работающим по сменному графику.
iReactor 15:29
Политика

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения

Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения, несмотря на разногласия по ряду вопросов.
РИА Новости 18:50
Здоровье

Немецкий профессор назвал четыре разрушающих здоровые сосуды привычки

Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Ugpressa.ru вчера в 22:43
Наука

Ежедневный кофе защищает мозг от старения, а печень от цирроза

Эксперты констатируют, что употребление кофе служит профилактикой рака и цирроза печени.
MedikForum.ru 12:23
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Наука

Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей

Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
Ferra 09:15
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году.
Известия 28 ноября в 16:02
Технологии

Опубликована «живая» фотография Sony PlayStation 5 и DualShock 5

Напомним, что игровая приставка будет представлена только к концу следующего года и в продажу поступит к рождественским праздникам.
Astera 14:34
Хоккей

Овечкин стал 10-м по количеству хет-триков в НХЛ

Главным героем встречи стал капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, оформивший хет-трик и сделавший одну голевую передачу.
Советский спорт 00:09
Происшествия

Историка Соколова поместили в психбольницу СИЗО «Бутырка»

Известия 15:22
Политика

Максим Галкин отказался от участия в президентских выборах

ИнфоСМИ 11:15
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews 12:38
Гаджеты

Новые процессоры Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD

Intel Core X значительно уступают в цене CPU AMD, поэтому может потерять часть рынка.
Актуальные Новости 10:21
Единоборства

Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован за футболку с Имамом Шамилем

Дагестанский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев дисквалифицирован на четыре месяца за то, что на чемпионате мира в Нур-Султане после победы надел футболку с изображением Имама Шамиля.
АиФ Дагестан вчера в 12:44
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета 16:16
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Политика

Экс-президент Украины дал Зеленскому совет перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит вести себя во время саммита «нормандской четверки» в Париже.
Известия вчера в 18:46
Происшествия

Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье

Красная весна 11:16
Происшествия

В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

Вести.Ru 16:43
Армия и оружие

Масштабные киберучения НАТО начинаются в Эстонии

В Эстонии с понедельника начинаются масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition.
Росбалт 19:11
Кино

«Дылда» обошла «Джокера» в рейтинге 50 лучших фильмов года

Piter.tv 05:08
Футбол

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru 18:29
Футбол

Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ» перенесен из-за непогоды.
Спорт-Экспресс 07:26
Финансы

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
Ведомости 16:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мустафа Найем
Украинский политик
Украинский политик, журналист. Народный депутат Украины VIII созыва, экс-член Политического совета партии ДемАльянс.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное