Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Она отметила
, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержки у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.
RT на русскомвчера в 23:19

Подробнее о событии

Экс-глава Минюста: оппоненты используют отвод войск для отстранения Зеленского от власти

ТАСС01:35

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

РИА Новостивчера в 22:21

Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

РБКвчера в 23:31

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

Известиявчера в 23:20

На Украине заявили о попытках свержения Зеленского

RT на русскомвчера в 23:19

На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»

Московский Комсомолецвчера в 22:40

Экс-министр юстиции Украины заявила о попытке свергнуть Зеленского

Газета.Ru01:36
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:17, Ашберн

Зеленскому готовят участь Керенского

Вести.UZ00:51
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
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Известия вчера в 22:45
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