Политика
ИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Она отметила, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержки у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.RT на русскомвчера в 23:19
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На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Известия вчера в 22:45
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
Во Вьетнаме задержали восемь человек по делу о гибели мигрантов в Британии
Полиция во Вьетнаме задержала еще восемь человек в рамках расследования массовой гибели мигрантов в Британии, сообщает местное издание VnExpress.
РИА Новости 03:52
Шоу-бизнес
Сын актрисы Маргариты Тереховой рассказал о ее болезни
Сын Маргариты Тереховой Александр объяснил в программе "Звезды сошлись" на НТВ, почему семья не хочет, чтобы актриса появлялась на публике.
РИА Новости 01:54
Политика
Трамп назвал свои отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения Россией, Украиной и Китаем.
Известия вчера в 14:55
Киберспорт
В World of Warcraft: Shadowlands появятся новые модели лиц персонажей
Пользователи, которые играют за старые расы, смогут выбрать новый цвет кожи, разрез глаз или форму лица своим персонажам.
CyberSport.ru 02 ноября в 08:20
Политика
Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском вчера в 14:13
Экономика
Состояние Маска выросло на $2 млрд за неделю благодаря прибыли Tesla
Коммерсантъ 02 ноября в 15:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева с успехом дала свой прощальный концерт в Минске.
РЕН ТВ 02 ноября в 15:10
Игры
Blizzard показала геймплей Diablo 4
Cyber.sports.ru 01 ноября в 13:25
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Армия и оружие
В Сирии под обстрел попала военная колонна США
Как сообщало ИА REGNUM, после начала Турцией военной операции «Источник мира» в Сирии Вашингтон объявил о выводе американских войск из Сирии и началась их переброска в Ирак.
REGNUM вчера в 14:23
Шоу-бизнес
Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.
Известия вчера в 19:06
Общество
Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в России на сумму 100 трлн рублей.
ТАСС 03:11
Авто
В продаже появился Mercedes-Benz 560 SEL 1986 года без пробега
В Португалии выставили на продажу совершенно новый Mercedes-Benz S-Class в кузове W126 1986 года выпуска.
Тарантас Ньюс вчера в 14:50
Футбол
Черчесов назвал минусы игроков-универсалов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что у каждого профессионального игрока должна быть позиция, на которой он будет выглядеть лучше, чем на других.
Спорт-Экспресс вчера в 11:30
Теннис
Барти одолела Свитолину и выиграла Итоговый чемпионат WTA
Чемпионат вчера в 08:12
Общество
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Общество
Медведев поздравил россиян с Днём народного единства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей России с Днём народного единства.
Life.ru 02:37
Футбол
Молодежка «Крыльев Советов» победила «Рубин»
СитиТрафик вчера в 06:29
Экономика
«Газпром» остается самой недооцененной компанией в России и в мире
Пожалуй, "Газпром" остается самой недооцененной компанией не только в России, но и в мире.
Finam.Ru 04:00
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Большинство лидеров стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) проигнорировали состоявшийся в понедельник саммит с США.
ТАСС 01:33
Политика
Медведев выступит на Восточноазиатском саммите
В Бангкоке стартовал Восточноазиатский саммит. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
ТВ Центр 03:05
Игры
BioWare может раскрыть подробности о Dragon Age 4 уже через месяц
Твит завершился изменённым названием «Dragon 4ge».
Игромания.ру 02:05
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой после концерта в Ростове дали леща
В Ростове поп-певице Ольге Бузовой после выступления подарили леща.
161.ru вчера в 23:37
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Общество
63% россиян не ощущают народного единства
В канун Дня народного единства 4 ноября Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил у россиян, ощущают ли они его на себе.
Все новости (Нижний Тагил) 01 ноября в 04:19