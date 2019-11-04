Политика
ИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
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Большинство лидеров стран АСЕАН не пришли на саммит с США
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В Севилье прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards.
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Почему опасно отвечать «да», если звонят с незнакомого номера
По словам директора по стратегическим коммуникациям Infosecurity Softline Company Александра Дворянского, оформить кредит, используя запись чужого голоса, мошенникам вряд ли удастся, а вот подтвердить перевод денежных средств, вполне.
Molnet.ru вчера в 07:20
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Ferra 05:38
Общество
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К Новому году Россия запустит в космос огромный стеклянный шар
Россия планирует запустить в космос огромный стеклянный шар.
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Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
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Жоау Мариу признан лучшим игроком «Локомотива» в октябре
Болельщики московского футбольного клуба "Локомотив" признали Жоау Мариу лучшим игроком команды в октябре, сообщается на сайте "красно-зеленых".
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Везшую 100 кг наркотиков россиянку приговорили к 17 годам в Белоруссии
Гражданка России получила 17 лет колонии за незаконный ввоз более 100 кг наркотиков в Белоруссию, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда республики.
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По данным Reuters, конгрессмены подозревают информатора в связях с Демократической партией, и потому его личность тщательно скрывают.
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В России подан рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба с требованием 100 трлн рублей.
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В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
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Как выявить слежку за смартфоном, рассказали эксперты
Специалисты из сферы информационной безопасности рассказали, что большинство современных приложений на смартфонах собирают информацию о владельцах, которая после поступает к разработчикам.
Народные новости 00:43
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что грузовой корабль Cygnus прибыл к Международной космической станции (МКС).
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Восемь человек задержали по делу о грузовике с 39 трупами
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«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
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В Кремле заявили о готовности Путина к нормандскому саммиту
Президент заинтересован в проведении встречи с лидерами ФРГ, Франции и Украины, сообщил Дмитрий Песков Владимир Путин готов принять участие в нормандском саммите в случае острой необходимости.
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