Политика
ИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Она отметила, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержки у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.RT на русскомвчера в 23:19
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На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Шоу-бизнес
Маргарита Терехова перестала узнавать родственников
Bimru.ru вчера в 10:05
Политика
Песков рассказал о проблемах здравоохранения
Песков указал, что власти выделили огромные средства на развитие здравоохранения и сейчас идет речь о том, как их применить максимально эффективно.
Известия вчера в 14:20
Здоровье
Смертельно здоровы: как воровство чиновников убивает россиян
Иван Нестеркин показывает скупые отписки рязанского Минздрава и заключение о смерти жены Светланы.
РЕН ТВ вчера в 17:26
Политика
Washington Post: Трамп ненавидит Украину
Президент США Дональд Трамп испытывал «неукротимую ненависть» к Украине с первых же дней на нынешней должности.
Евразия Daily вчера в 00:31
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Наука
Ученые раскрыли структуру и свойства нового полупроводника
Двойные и тройные халькогениды РЗЭ нередко демонстрируют ряд новых тепловых, магнитных и оптических свойств, нехарактерных для прочих халькогенидов.
Naked Science вчера в 12:35
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru вчера в 23:58
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче молодежных команд
Спорт-Экспресс вчера в 05:59
Теннис
Испанец Надаль стал первой ракеткой мира
Испанец Рафаэль Надаль возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он сместил с первого места серба Новака Джоковича.
РЕН ТВ 01:20
Экономика
Крупнейшему производителю «Нарзана» угрожают банкротством
Компания «С-Транс» планирует обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО «Нарзан» из-за долгов за перевозку грузов.
Коммерсантъ 01:48
Единоборства
Победивший Ковалева Альварес откажется от завоеванного титула
Московский Комсомолец вчера в 13:02
Футбол
Игроки «Эвертона» зашли в раздевалку соперника, чтобы утешить Сона
Футболисты ливерпульского "Эвертона" зашли в раздевалку лондонского "Тоттенхэм Хотспур" после матча 11-го тура чемпионата Англии, чтобы утешить нападающего столичного клуба Сон Хын Мина, сообщает The Sun.
Газета.Ru вчера в 15:44
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Общество
Прокуратура и ФНС отчитались о проверке единоросса Метельского
Прокуратура допустила, что Метельский или его родственники могли нарушить налоговое законодательство, этим вопросом займется московское управление Федеральной налоговой службы.
Ведомости вчера в 10:23
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Киберспорт
Blizzard анонсировала Overwatch 2
Blizzard утверждает, что хочет «переизобрести» понятие сиквела, поэтому, например, игроки первой части смогут продолжить играть в неё со всем дальнейшим мультиплеерным контентом сиквела — бесплатными новыми героями и картами.
Игромания.ру 01 ноября в 14:31
Автоспорт
Квята оштрафовали во второй гонке подряд
Пилот «Торо Россо» россиянин Даниил Квят был оштрафован на пять секунд в гонке этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при США за некорректный обгон, сообщил 3 ноября «Спорт-Экспресс».
Известия вчера в 17:48
Общество
Бортпроводники сомневаются в безопасности полетов Boeing 737 MAX
Сара Нельсон, президент Ассоциации бортпроводников-CWA, которая представляет интересы бортпроводников 20 авиакомпаний, включая United Airlines, также сообщила, что слушания по Boeing 737 MAX вызвали у нее новые вопросы.
Интерфакс 01 ноября в 06:36
Авто
Составили топ-5 самых дешевых кроссоверов в России в ноябре
Следуя доброй традиции, эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных кроссоверов в России в ноябре 2019 года.
Автоновости дня вчера в 04:32
Гаджеты
Стали известны параметры процессоров Intel Comet Lake
Ожидается, что новая линейка процессоров CPU Comet Lake-S выйдет уже в первом квартале 2020 года.
The GEEK 02 ноября в 06:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак показал женщину, воспитывающую их дочь Софию
Ани Лорак, невзирая на болезненный развод, проявила мудрость зрелой женщины и не стала препятствовать встречам экс-супруга и любимой дочки.
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Наука
Заставляют зрачки сужаться или расширяться мысли о ярком или темном
Британские исследователи выяснили, что зрачки расширяются и сужаются не только из-за физического воздействия, но и при одной лишь мысли человека.
МедиаПоток 01 ноября в 11:04
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Происшествия
Появилось видео избиения россиянина за пранк с бомбой в автобусе
Lenta.ru вчера в 06:48
Политика
Путин ждет необходимости встречи в «нормандском формате» — Песков
Президент Российской Федерации Владимир Путин, который заинтересован в продолжении саммитов в «нормандском формате», готов к таким встречам при срочной необходимости.
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Шоу-бизнес
Петр Чернышев появился на публике со своим братом
Родственник Чернышева в течение всего представления располагался в первых рядах рядом со своей женой и дочерью.
Bimru.ru вчера в 04:53
Общество
В России отмечают День народного единства
День народного единства отмечается в России 4 ноября на государственном уровне, поэтому понедельник стал для россиян официальным выходным.
Газета.Ru 00:32
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Известия вчера в 21:57