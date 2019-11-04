Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет

Комсомольская правда08:25

Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытках свергнуть Зеленского

RT на русском04:19

Экс-глава Минюста: оппоненты используют отвод войск для отстранения Зеленского от власти

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На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

Известиявчера в 23:20

На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»

Московский Комсомолецвчера в 22:40

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

РИА Новостивчера в 22:21
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 08:49, Ашберн

Зеленскому готовят участь Керенского

Вести.UZ00:51
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