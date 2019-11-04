Политика

ИзвестияИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского

На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Она отметила
, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержки у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.
RT на русскомвчера в 23:19

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Зеленского попытались свергнуть на Украине

Телеканал 360°00:33

Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского

РБКвчера в 23:31

На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»

Московский Комсомолецвчера в 22:40

На Украине заявили о попытках свержения Зеленского

RT на русскомвчера в 23:19

Экс-министр юстиции Украины: Зеленского пытаются свергнуть

Вести.Ruвчера в 23:09

На Украине заявили о попытке свержения Зеленского

Известиявчера в 23:20

На Украине заявили о попытке свергнуть Зеленского

РИА Новостивчера в 22:21
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Ашберн

Зеленскому готовят участь Керенского

Вести.UZ00:51
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Политика

Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
РИА Новости вчера в 11:25
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Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
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РИА Новости вчера в 15:08
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной

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Газета.Ru вчера в 17:53
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Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
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В Diablo IV нельзя будет играть без подключения к интернету

Diablo IV анонсировали в ночь на 2 ноября.
CyberSport.ru 02 ноября в 05:10
Политика

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Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook . Он не уточнил, где находится теперь.
Znak.com вчера в 08:29
Политика

Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Газета.Ru вчера в 10:06
Армия и оружие

Россия выполнит наблюдательный полет над Германией

Военные РФ 4-8 ноября совершат наблюдательный полет над Германией, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости 01 ноября в 18:04
Хоккей

Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
RT на русском 01:11
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Известия 01:04
Происшествия

В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду

Двое 10-летних детей провалились под лед на пруду в поселке в Саратовской области, один из них погиб, следователи начали проверку, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости вчера в 11:39
Фигурное катание

Алина Загитова: хочу совершить прыжок с парашютом

ТАСС Спорт 00:00
Киберспорт

У Overwatch и Overwatch 2 будет общий клиент

Cyber.sports.ru 00:16
Общество

Россия празднует День народного единства

Четвертая Власть 00:04
Кино

«Терминатор» стал лидером американского проката

Газета.Ru вчера в 15:54
Общество

Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов

Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Primpress.ru вчера в 19:43
Армия и оружие

На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету

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Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»

Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru 01 ноября в 16:14
Фигурное катание

Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке

В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Взгляд.ру вчера в 04:24
Политика

В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа

Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Газета.Ru вчера в 12:29
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

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Общество

Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США

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Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Шоу-бизнес

Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье

Адвокат и личный друг эстрадного продюсера Максима Фадеева Сергей Жорин предположил, что новый громкий конфликт с артистами может погубить автора «Шоколадного зайца».
Ридус вчера в 14:45
Армия и оружие

В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии

Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.
RT на русском вчера в 22:58
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