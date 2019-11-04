Политика
ИзвестияНа Украине заявили о попытке свержения Зеленского
На Украине расшатывают ситуацию не столько из-за недовольства разведением войск в Донбассе, сколько из-за желания свергнуть президента страны Владимира Зеленского, заявила экс-глава украинского минюста Елена Лукаш.
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с чего всё началось
Она отметила, что данный «путь к миру» будет непопулярным и не найдёт поддержки у всех украинцев, но при этом призвала Зеленского продолжать действовать согласно принятому решению.RT на русскомвчера в 23:19
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На Украине рассказали, как будут свергать Зеленского: «Повод прекрасный»
Московский Комсомолецвчера в 22:40
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Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал показанный Владимиром Путиным на встрече в Светлогорске кулак "чудесно сформулированной рекомендацией".
Хоккей
Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в НХЛ
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Православные христиане празднуют День Казанской иконы Божьей Матери
4 ноября православные христиане отмечают День Казанской иконы Божьей Матери.
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
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Агент Семчева опровергла информацию о его госпитализации
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Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
Киберспорт
В Diablo IV нельзя будет играть без подключения к интернету
Diablo IV анонсировали в ночь на 2 ноября.
Политика
Журналист Аркадий Бабченко заявил, что покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину, о чем написал на своей странице в Facebook . Он не уточнил, где находится теперь.
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова признала неудачную оптимизацию здравоохранения в ряде российских регионов.
Армия и оружие
Россия выполнит наблюдательный полет над Германией
Военные РФ 4-8 ноября совершат наблюдательный полет над Германией, сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Хоккей
Бобровский рассказал, что ему не нравится во Флориде
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признался, что ему не нравится большое количество аллигаторов в водоёмах штата.
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Омске
В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка автомобиля и четыре пассажира автобуса.
Происшествия
В Саратовской области двое детей провалились под лед на пруду
Двое 10-летних детей провалились под лед на пруду в поселке в Саратовской области, один из них погиб, следователи начали проверку, сообщает СУСК по региону.
Киберспорт
У Overwatch и Overwatch 2 будет общий клиент
Общество
Россия празднует День народного единства
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Общество
Гороскоп на 4 ноября: звезды рассказали, что возбуждает Скорпионов
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
Сверхзвуковую ракету "Молния", которую "невозможно сбить", разработали на Украине.
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Фигурное катание
Золотую медаль фигуристки Косторной по ошибке отдали американке
В Сети появилось видео с церемонии награждения на Гран-при Франции, где организаторы по ошибке отдали золотую медаль, завоеванную россиянкой Аленой Косторной, американке Мэрайе Белл, которая стала третьей.
Политика
В Кремле заявили, что ГТС Украины развалится без российского газа
Песков отметил, что все упирается в то, - нужен транзит или нет.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник, 4 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
Бутина рассказала об условиях содержания в тюрьме США
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за интервью детей с геем
Шоу-бизнес
Адвокат Максима Фадеева переживает за его здоровье
Адвокат и личный друг эстрадного продюсера Максима Фадеева Сергей Жорин предположил, что новый громкий конфликт с артистами может погубить автора «Шоколадного зайца».
Армия и оружие
В Пентагоне уточнили информацию об обстреле военных США в Сирии
Американские военнослужащие, осуществлявшие патрулирование на северо-востоке Сирии, не попали под артиллерийский обстрел, произошедший в километре от дороги, по которой двигалась колонна.