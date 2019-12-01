Армия и оружие
Lenta.ruНа Украине признали превосходство российских боевых катеров
Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.
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Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
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Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
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Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
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МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
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Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»
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Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ
Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
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В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ
Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
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Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
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Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM
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Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной
По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
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Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.