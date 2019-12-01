Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruНа Украине признали превосходство российских боевых катеров

Руководитель Украинского военного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским малым бронированным артиллерийским катером (МБАК) «Гюрза-М». Об этом он написал в своем Twitter.
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

РБК00:06

Превосходство российских боевых катеров признали на Украине

Телеканал 360°вчера в 23:06

Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров

РИА Новостивчера в 20:41

На Украине сравнили свои военные катера с российскими

Известиявчера в 21:47

На Украине признали превосходство российских кораблей

URA.Ruвчера в 21:29

Украинский эксперт признал превосходство боевых катеров России

РЕН ТВвчера в 21:17

Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров

Life.ruвчера в 22:24
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Общество

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Хоккей

Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком

Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
Lenta.ru 02:15
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Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» в обход Украины

Российский Диалог вчера в 09:59
Авто

Седан Datsun on-DO в «базе» за 2 года подорожал на 46 тыс. рублей

Pnzdrive 00:34
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 17:30
Кино

Netflix показал видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе

Netflix опубликовал на своем YouTube-канале ролик о создании фильма Мартина Скорсезе "Ирландец".
Piter.tv 29 ноября в 01:48
Общество

Кинолог рассказал, что делать при нападении собак

Президент Союза кинологов РФ Владимир Уражевский посоветовал во избежание укусов собак не провоцировать животных.
Life.ru вчера в 11:37
Политика

МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
РБК 00:20
Политика

В Госдепе обеспокоены российским законом об иноагентах

Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен принятым в России законом, регулирующим деятельность СМИ-иностранных агентов.
РИА Новости вчера в 13:30
Политика

В США рассказали о самом странном советском оружии

Американское издание The National Interest вспомнило об экспериментальных образцах советских автоматов и перечислило самые странные разработки.
Известия вчера в 20:42
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
РИА Новости вчера в 18:29
Наука

Ученые выяснили, что жирная пища смертельно опасна для мужчин

ТАСС Наука вчера в 15:01
Происшествия

Выявивший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён

Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.
RT на русском 01:16
Происшествия

Суд изберёт меру пресечения первому замглавы свердловского СКР

REGNUM 01:52
Шоу-бизнес

Слишком разные: сделано заявление о расставании Собчак и Богомолова

Новоиспеченный супруг телеведущей пока стойко выдерживает критику и народную нелюбовь, однако хватит его не надолго.
Дни.ру 29 ноября в 13:49
Общество

«Грязный хлев»: блогер оценил украинский поезд «Интерсити»

Украинский блогер Владимир Денисенко раскритиковал состояние поезда "Интерсити", курсирующего между Киевом и Харьковом, сравнив вагоны состава с "хлевом".
РИА Новости вчера в 18:22
Футбол

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Чемпионат 01:41
Армия и оружие

Экспериментальный взвод «универсальных офицеров» создали в РФ

Минобороны России признало удачным эксперимент по доподготовке офицеров ВС РФ и выразило намерения применить этот опыт в программах военных училищ.
News.ru 28 ноября в 10:10
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали основные пути заражения ВИЧ

Почти 60% новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в 2019 году произошли путем гетеросексуальных контактов, 39% обусловлены употреблением наркотиков, сообщает 1 декабря «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Известия вчера в 20:45
Кино

Что не так с «Аббатством Даунтон»: не тот темпоритм, не то королевское семейство, не тот дубляж

Tvkinoradio.ru 29 ноября в 08:00
Политика

В Apple прокомментировали обозначение Крыма российской территорией

Ранее депутат Госдумы Василий Пискарев заявил, что компания Apple отреагировала на претензии депутатов и устранила их, обозначив территориальную принадлежность Крыма как российскую, в том числе в приложении "Погода".
Примечания вчера в 01:34
Энергетика

В Совфеде оценили ходатайство «Нафтогаза» по спору с «Газпромом»

Сенатор Олег Морозов прокомментировал обращение "Нафтогаза" в суд Видземского предместья Риги с ходатайством об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору, пишет ФАН.
Газета.Ru 29 ноября в 06:01
Технологии

Оценку Google о достижении «квантового превосходства» опровергли в IBM

Заявление Google о достижении огромного превосходства квантового компьютера над обычными опровергли исследователи из IBM 22 октября в статье на собственном-интернет портале.
Красная весна вчера в 01:55
Шоу-бизнес

Анна Семенович рассказала о своей болезни

Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:10
Происшествия

Под Саратовом в реке нашли вмерзшее в лед тело новорожденной

По предварительным данным, в субботу днем в реке Еруслан обнаружили вмерзшее в лед тело новорожденной девочки.
ТАСС вчера в 13:20
Общество

Кудрин призвал отказаться от выполнения всех задач «сверху»

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в стране нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Известия вчера в 09:20
Общество

Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко

Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Газета.Ru 01:11
Происшествия

Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала

Известия вчера в 18:29
Армия и оружие

В Британии признали превосходство российской артиллерии

News.ru вчера в 08:51
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
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