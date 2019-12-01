Армия и оружие

РБКРБКНа Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал в своем Twitter.
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Украинский эксперт признал превосходство российских боевых катеров

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URA.Ruвчера в 21:29

Украинский эксперт признал превосходство боевых катеров России

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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

РБК00:06

Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров

Life.ruвчера в 22:24

Превосходство российских боевых катеров признали на Украине

Телеканал 360°вчера в 23:06
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Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете

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