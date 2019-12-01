Армия и оружие

РБКРБКНа Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Глава Украинского военного центра Тарас Чмут в своем Twitter написал
, что российские патрульные катера проекта «Соболь» значительно превосходят украинские аналоги, который проигрывают в скорости и маневренности.
Профиль02:48

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На Украине заявили о превосходстве российских боевых катеров

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На Украине признали превосходство российских кораблей

URA.Ruвчера в 21:29

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РЕН ТВвчера в 21:17

Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров

РИА Новостивчера в 20:41
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Общество

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Газета.Ru 01:41
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Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии

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Общество

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В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РБК вчера в 17:40
Спорт

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РБК вчера в 16:21
Общество

Врач предупредила о вреде красной икры

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что красная икра вредна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
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Происшествия

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Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
РИА Новости 02:39
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Газета.Ru 00:55
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
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Общество

Косметолог прокомментировала тренд на «губы дьявола»

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Здоровье

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Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии

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РБК 02:40
Музыка

Группа «Время и Стекло» отменила концерт во Львове из-за националистов

Под влиянием украинских националистов во Львове был отменен концерт популярной группы "Время и Стекло".
Газета.Ru 29 ноября в 14:28
Общество

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Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

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Происшествия

Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Ярославле

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Общество

Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве

В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
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Автоспорт

Даниил Квят: Машина очень сильно скользила

F1news.ru вчера в 10:36
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Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
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REGNUM 29 ноября в 05:14
Армия и оружие

Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине

Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
ИА Новороссия 29 ноября в 04:55
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Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Происшествия

Девять человек погибли при крушении самолета в США

В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения.
Коммерсантъ вчера в 23:37
Баскетбол

Харден повторил достижение Майкла Джордана в НБА

Нева Спорт 00:32
Общество

В Благовещенске завершено строительство моста через Амур в Китай

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Происшествия

Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира

Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
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Общество

Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»

В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
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Наука

Почему мужчины болеют раком чаще женщин

Исследователи из австралийского Онкологического центра Питера Маккаллама решили выяснить, почему мужчины страдают от онкологических заболеваний чаще, чем женщины – если, конечно, не брать в расчёт опухоли, связанные с половой системой (в том смысле, что рака шейки матки у мужчин просто быть не может).
Наука и жизнь 27 ноября в 23:12
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