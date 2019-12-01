Армия и оружие

РБКРБКНа Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
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с чего всё началось
Глава Украинского военного центра Тарас Чмут в своем Twitter написал
, что российские патрульные катера проекта «Соболь» значительно превосходят украинские аналоги, который проигрывают в скорости и маневренности.
Профиль02:48

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РБК00:06

Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров

РИА Новостивчера в 20:41
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Происшествия

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Колосков считает, что Слуцкий будет востребован в России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах Леонида Слуцкого продолжить свою тренерскую карьеру в Европе после отставки из голландского «Витесса».
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Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова

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Sputnik Эстония 29 ноября в 10:00
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Газета.Ru вчера в 03:40
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Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

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В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались в больнице после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
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Состоялась жеребьевка группового раунда Евро-2020

На групповом этапе в одной группе, согласно решению УЕФА, не могли оказаться сборные Украины и России, а также сборные России и Косово, Сербии и Косово, Боснии и Герцеговины и Косово (если они выйдут на Евро-2020).
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В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Кино

Военную драму «Ржев» покажут в Музее Победы в Москве

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Политика

Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
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Происшествия

Около 50 пассажиров эвакуировались из горящего автобуса в Петербурге

Водитель вывел из салона около 50 пассажиров, в результате инцидента никто не пострадал.
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Общество

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Греция обвинила Эрдогана в «военной риторике» в отношении Кипра

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Газета.Ru 06:44
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