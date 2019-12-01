Армия и оружие

РБКРБКНа Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь». Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать91
с чего всё началось
Глава Украинского военного центра Тарас Чмут в своем Twitter написал
, что российские патрульные катера проекта «Соболь» значительно превосходят украинские аналоги, который проигрывают в скорости и маневренности.
Профиль02:48

Подробнее о событии

На Украине признали превосходство российских катеров

Комсомольская правда05:36

На Украине заявили о превосходстве российских боевых катеров

RT на русском01:54

На Украине признали превосходство российских кораблей

URA.Ruвчера в 21:29

На Украине сравнили свои военные катера с российскими

Известиявчера в 21:47

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

РБК00:06

Украинский эксперт признал превосходство боевых катеров России

РЕН ТВвчера в 21:17

Украинский эксперт признал превосходство российских военных катеров

РИА Новостивчера в 20:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 08:27, Ашберн
Политика

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с Зеленским в Париже

Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского состоится на нормандском саммите в Париже 9 декабря, формат общения будет определён ближе к встрече, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Происшествия

В Забайкалье 19 человек погибли при падении автобуса с моста

Количество погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в Забайкальском крае выросло до 19 человек.
Российская газета 04:56
Политика

Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах

Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Российская газета вчера в 21:06
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Общество

Народные приметы на 1 декабря покажут, какой будет зима

Православные всего мира вспоминают 1 декабря мучеников Платона и Романа.
Известия Мордовии вчера в 09:37
Экономика

Кабмин поддержал законопроект об увеличении страховой суммы вкладов

В официальном отзыве отмечается, что перед принятием законопроекта необходимо просчитать его влияние на достаточность средств фонда обязательного страхования вкладов и продумать, возникнет ли необходимость в увеличении размера ставки страховых взносов, уплачиваемых банками - участниками системы страхования вкладов в данный фонд.
Российская газета 02:14
Политика

Максим Галкин рассказал в Кремле о своих президентских амбициях

Lenta.ru 06:19
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Биатлон

Биатлонист Елисеев выиграл бронзу в спринте на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:09
Футбол

«Уотфорд» уволил главного тренера

Руководство «Уотфорда» решило уволить наставника команды Кике Санчеса Флореса.
ProstoProSport 08:15
Технологии

В интернете показали «живые» фото Sony PlayStation 5 и DualShock 5

В интернете распространили «живые» фото DualShock 5 и Sony PlayStation 5. На сегодня они представлены в виде модификации, ориентированной на разработчиков, выпускающих дополнительные продукты для этой техники из индустрии развлечений.
Дни24 00:46
Технологии

Microsoft не закрыла лазейку для бесплатного обновления Windows

Ожидается, что вскоре Microsoft прекратит поддержку Windows 7. Уже 14 января поддержка систем этой версии будет прекращена разработчиками.
RuNews24.ru 08:02
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Газета.Ru 01:41
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Новом Орлеане

По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
Футбол

Матч чемпионата Франции «Монако» - «ПСЖ» перенесен из-за непогоды

Матч 15-го тура чемпионата Франции по футболу между "Монако" и "ПСЖ" перенесен из-за непогоды, сообщается на официальном сайте клуба из Монако.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Ярославской области пять человек погибли от неизвестной жидкости

В Ярославской области пять человек скончались после отравления неустановленным веществом, предположительно, стеклоомывающей жидкостью.
RT на русском 05:57
Шоу-бизнес

Стефания Маликова на свадьбе поймала букет невесты

Дочь отечественного исполнителя Дмитрия Маликова поймала букет невесты на свадьбе.
Дни24 вчера в 10:38
Армия и оружие

Новейшая РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Вести.Ru 05:40
Авто

Перечислены изменения для российских автомобилистов с 1 декабря

Специалисты рассказали об основных изменениях законов и правил дорожного движения в РФ, вступающих в силу уже с начала следующего месяца.
OAnews вчера в 05:52
Политика

Парламент Ирака принял отставку премьер-министра

Парламент Ирака принял отставку премьер-министра страны Аделя Абдель-Махди после нескольких недель уличных протестов.
News.ru 06:50
Футбол

Десятки болельщиков «Спартака» задержали перед матчем с «Зенитом»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 81 болельщика московской футбольной команды «Спартак» и пять фанатов «Зенита» перед матчем между клубами, который пройдет вечером 1 декабря.
РБК 06:56
Здоровье

Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
РБК 06:38
Происшествия

Найденную в выгребной яме российскую школьницу изнасиловал сосед

Lenta.ru вчера в 08:39
Общество

Скончался знаменитый дирижер Марис Янсонс

В возрасте 76 лет скончался советский и российский дирижер, народный артист РСФСР Марис Янсонс.
Известия 05:13
Финансы

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
РИА Новости 29 ноября в 00:20
Экономика

Украинские эксперты ошеломили прогнозом курса доллара

Эксперты отмечают, что в текущей ситуации на курс гривны может оказать приватизация ПриватБанка, вопрос о дальнейшем транзите газа, получение очередного транша МВФ и встреча в «нормандском формате».
ГЛАС.RU вчера в 10:31
Здоровье

Как по рукам определить рак легких, рассказали врачи

Британские ученые рассказали, как можно быстро выявить рак легких по рукам, об этом информирует издание The Sun.
Ugpressa.ru вчера в 23:43
Происшествия

В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт

Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Prо Город Пенза 29 ноября в 08:59
Авто

Skoda рассказала о новинках в России в 2020 году

Чешская компания Skoda рассекретила планы относительно поставок автомобилей на российский рынок в 2020 году.
Faktom 08:03
Музыка

Опубликовано видео первого выступления Николая Носкова после инсульта

Николай Носков после инсульта выступил на «Вечернем Урганте», запись выступления была опубликована на официальном YouTube-канале передачи.
iReactor вчера в 10:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное